Erneute Pause für Cvancara - Omlin trainiert weiter individuell

Bei grauem Himmel und Regen absolvierte Borussia Mönchengladbach ihre erste Trainingseinheit des Jahres 2024. Zunächst fehlte Ko Itakura noch, wird aber überraschend zeitnah zum Team zurückkehren.

Beim Asien-Cup ist Borussias Abwehrchef im japanischen Team eigentlich fest eingeplant, reiste zunächst auch nach den Weihnachtstagen in seine Heimat, ist nun aber auf dem Weg zurück nach Mönchengladbach. Im Moment befindet sich der 26-Jährige auf dem Rückweg, soll aber am Mittwochvormittag am Borussia-Park mit seinen Teamkollegen trainieren und wohl auch am Samstag beim Testspiel gegen die Go Ahead Eagles dabei sein.

Die Übungs-Einheiten bei seinem Klub und auch der anstehende Test gelten der Form-Überprüfung, denn zuvor hatte der Innenverteidiger den Fohlen wegen einer Sprunggelenk-Operation lange gefehlt. Und natürlich verfolgen Borussias Verantwortliche auch den geplanten Einsatz ihres Abwehrspielers in Katar mit gemischten Gefühlen.

Kurz vor Silvester gab es nun Absprachen zwischen Sportdirektor Nils Schmadtke, der Itakura nach Japan begleitet hatte, und dem japanischen Verband. Man kam überein, dass der Spieler noch einmal nach Deutschland zurück fliegt, um hier weiter an seiner Fitness zu arbeiten. Eine interessante Konstellation. Denn Borussia wird zunächst mal nicht davon profitieren, dass Itakura langsam wieder in Form kommt, sondern vermutlich bis Mitte Februar auf den eigentlich fest eingeplanten Innenverteidiger verzichten müssen.

Cvancara und Honorat fehlen beim Auftakt

Itakura also soll am Mittwoch wieder ins Team-Training einsteigen; ob dann auch Tomas Cvancara dabei sein wird, ist noch offen. Der tschechische Mittelstürmer, in der Hinrunde immer wieder von Verletzungen und Erkrankungen gebeutelt, und, wie Trainer Gerardo Seoane erzählte, nur ungefähr bei 50 Prozent der Trainingseinheiten dabei, fehlte ebenso wie der erkrankte Franck Honorat beim Auftakt am Borussia-Park.

Bei einem Lauf zwischen den Feiertagen hatte sich der Tscheche am Fuß verletzt und trainierte am Dienstag nur individuell. Das gilt zunächst natürlich auch noch für Torhüter Jonas Omlin, der wegen seiner Schulter-Operation fast die komplette Hinrunde verpasst hatte. Er wird sich gewiss noch weiter gedulden müssen.

Am ersten Arbeitstag des neuen Jahres bestreiten die Fohlen zwei Trainingseinheiten, der erste Test steigt am Samstag um 13 Uhr gegen die Go Ahead Eagles aus Deventer.