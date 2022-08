Erneute Operation: Vlachodimos weiter im Pech

Dresdens Panagiotis Vlachodimos (30) ist erneut im Pech. Er muss sich einer weiteren Operation unterziehen und fällt somit länger aus.

Nach anhaltenden Beschweren wird bei Panagiotis Vlachodimos eine erneute Operation an seinem bereits operierten Knie vollzogen werden. Der Eingriff findet am 10. August statt. Zu dieser Entscheidung kamen Verein und Spieler nach weiteren Nachuntersuchungen bei Kniespezialist Dr. med. Ulrich Boenisch.

"Wir alle hätten uns für 'Pana' eine andere Diagnose gewünscht. Eigentlich war er nach seiner langen Verletzungspause in der vergangenen Saison auf einem sehr guten Weg zurück zu alter Stärke, bis jetzt wieder Beschwerden einsetzten. Das ist für uns, besonders aber für ihn persönlich ein Rückschlag. Nun werden wir alles daran setzen, ihn wieder aufzubauen und bei seiner Genesung bestmöglich zu unterstützen", so Geschäftsführer Ralf Becker.

Der Mittelfeldspieler zog sich am siebten Spieltag der vergangenen Zweitliga-Saison bei der Partie in Darmstadt einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu. Nach einer Operation und folgender Reha konnte Vlachodimos am Ende der Spielzeit wieder eingreifen. Nun also der nächste Rückschlag.

Außenbanddehnung bei Akoto - Becker hat Muskelbündelriss

Derweil kann bei Michael Akoto, der am vergangenen Freitag im DFB-Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart in der 56. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, vorsichtig Entwarnung gegeben werden. Der Mittelfeldmann zog sich im rechten Sprunggelenk eine Distorsion sowie eine Außenbanddehnung zu und befindet sich bereits im Reha-Training.

Bei Robin Becker steht nach einer MRT-Untersuchung ebenfalls die Diagnose fest: Der 25-Jährige fällt mit einem Muskelbündelriss im Beinbeuger voraussichtlich mehrere Wochen aus. Dynamos Außenverteidiger wurde aufgrund der Verletzung im DFB-Pokalspiel gegen den VfB in der 61. Spielminute vom Feld genommen. Auch er unterzieht sich bereits ersten Reha-Maßnahmen.

