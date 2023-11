Erneute Masterclass von Stroud - 49ers melden sich eindrucksvoll zurück

Die Cincinnati Bengals waren zuletzt heißgelaufen, ließen sich an diesem frühen Sonntag zu Week 10 aber von den Houston Texans um Shooting Star C. J. Stroud überraschen. Ein Comeback verpassten derweil die Green Bay Packers in Pittsburgh, was eine lange Negativserie verlängerte. Und San Francisco fand eindrucksvoll zurück in die Spur.

Hat auch in Cincinnati überzeugt und mit seinem Team gewonnen: Rookie Coleridge Bernard "C. J." Stroud. Getty Images