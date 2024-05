Erneute Leihe: Werner bleibt bei den Spurs

Leipzigs Leihgabe Timo Werner wird auch kommende Saison für Tottenham Hotspur auflaufen. Wie es 2025 weitergeht, ist derzeit noch offen.

Timo Werner kehrt im Sommer nicht zu RB Leipzig zurück, sondern wird für ein weiteres Jahr an Tottenham Hotspur verliehen. Darüber hinaus besitzen die Spurs für 2025 die Option, den Stürmer fest zu verpflichten. Trainer Ange Postecoglou hatte Werner im April als "großartige Verpflichtung" betitelt.

"Wir sind sehr zufrieden, dass wir so frühzeitig in der Transferphase eine gute Lösung für beide Seiten gefunden haben. Die Leihe von Timo im Winter hat sich in jedem Fall ausgezahlt, sodass wir ihm eine Fortsetzung ermöglichen wollten", kommentiert Sportdirektor Rouven Schröder in einer Mitteilung des Vereins. "Er hat bis zu seiner Verletzung regelmäßig und in nahezu jedem Spiel von Beginn an für Tottenham auf dem Platz gestanden, seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt und eine wichtige Rolle eingenommen."

Verletzung machte letzte EM-Hoffnung zunichte

Allerdings war die Saison von Werner nach einer Oberschenkelverletzung Ende April vorzeitig beendet. Damit hatte der 28-Jährige auch keine Chance mehr, sich mit guten Leistungen für den EM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann anzubieten. Zuvor hatte Werner in 13 Premier-League-Spielen (davon zehn Partien von Beginn an) zwei Tore und drei Assists in seine Bilanz gebracht.

In Leipzig steht der Angreifer noch bis 2026 unter Vertrag. Allerdings spielte er in der Hinrunde unter Coach Marco Rose nur noch eine Nebenrolle und kam in acht Spielen zu zwei Toren - nur zwei Mal stand er dabei in der Startformation. Folgerichtig ging Werner im Winter den Weg nach London.

Mit den Spurs ging er in England auf Platz 5 über die Ziellinie und wird damit in der kommenden Saison international in der Europa League antreten.