Erneute Kritik an Hopp und Wittmann

Mehr Euphorie wecken, mehr Fans ins Stadion locken - das hatte sich die TSG Hoffenheim vor der Saison 2022/23 auf die Fahnen geschrieben. Die Zuschauerzahlen aber sind rückläufig. Und nun gibt es einen erneuten, harschen Protestbrief der Ultragruppe "Youngboyz07".

Dieser Protestbrief setzt sich neben der sportlich durchwachsenen Saison speziell mit der Klubführung auseinander. So werfen sie dieser nach den öffentlichen Unmutsbekundungen rund um das 1:3 gegen Bayer Leverkusen, als die Kraichgauer tief im Abstiegskampf steckten, ein "halbgares Gesprächsangebot" über Dritte vor in ihrer per Webseite veröffentlichten Stellungnahme. Die Gruppierung fragt: "Setzt man sich in der Geschäftsführung überhaupt mit Kritik auseinander?" Offenkundig sieht dieser Teil der Ultras in mangelnder Kommunikationskultur und fehlender Authentizität im Marketing einen Faktor für rückläufige Zuschauerzahlen in der Sinsheimer Arena.

In der Tat hat die TSG hier ein Problem: Strömten 2017/18 im Schnitt noch 26.670 Fans zu den Heimspielen, waren es 2018/19 schon nur noch 26.489. Dann kam die Pandemie mit Geisterspielen und Teilzulassungen, daher sind die Zahlen für die Zeit von 2020 bis 2022 nicht belastbar. Doch in der abgelaufenen Saison weist die Statistik nur noch durchschnittlich 24.643 Zuschauer für die Kraichgauer aus. So wenig wie seit 2013/14 (24.435) nicht mehr.

"Geschäftsführung, die sich komplett von den Fans entfremdet hat"

Ob dies wirklich an einem angeblichen Mangel der Diskursfähigkeit der Geschäftsführung liegt oder am jüngsten sportlichen Misserfolg, lässt sich schwer sagen. Allerdings ist die Kritik aus der Ultra-Szene an der Führung sowie an Mehrheitsgesellschafter Dietmar Hopp, der seine Stimmrechtsmehrheit nach acht Jahren wie angekündigt am Montag offiziell an den Klub zurückgegeben hat, sowie dessen Intimus, Roger Wittmann, nicht neu. Und auch diesmal zielt der Schrieb auf zu enge Bande mit dem mächtigen Spielerberater ab: "Aus Mannschaftskreisen wurde uns zu verstehen gegeben, dass wir in einigen Punkten richtig liegen, dass die stetigen Machenschaften von Hopp & Rogon Störfeuer in der Mannschaft sind und es Unruhe in den Verein bringt."

Rogon ist Wittmanns Agentur. 2021 hatte der kicker enthüllt, dass Hopp über ein Firmenkonstrukt einen Klub in Brasilien übernommen hatte, der von Personen und Firmen mit einer Nähe zu der Agentur Rogon ins Leben gerufen wurde. Auch diese Verbindung nehmen die Ultras erneut aufs Korn und werfen der Klubführung den Bruch mit der einstigen Ausrichtung des Emporkömmlings vor: "Aber da bekanntlich andere, oft Roger Wittmann, intern viel zu viel Einfluss bei uns genießen, holt man lieber dekorierte, aber teure Spieler, die den kurzfristigen Erfolg bringen sollen. Dies ist eine komplette Abkehr von der Philosophie, die uns einst so erfolgreich gemacht hat, verursacht durch eine Geschäftsführung, die sich mittlerweile komplett von den Fans, sowie Teilen des Vereins entfremdet hat."

Auf kicker-Anfrage erklärte ein TSG-Sprecher: "Wir nehmen Kritik immer ernst und werden darauf reagieren und zwar im direkten Dialog."

Nach dem kürzlichen Aus des langjährigen Finanz-Geschäftsführers Frank Briel sind auf der einst dreiköpfigen obersten Ebene nur noch Prof. Jan Mayer, der den 2021 abberufenen Dr. Peter Görlich beerbte, und Denni Strich übrig. Dazu verfügt der langjährige Direktor Profifußball Alexander Rosen, den die Ultras ausdrücklich als "Vereinsikone" hervorheben, über Prokura. Ob nach dem Abgang Briels die Geschäftsführung wieder aufgestockt wird, geht aus der zugehörigen Pressemitteilung des Klubs nicht hervor.