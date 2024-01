Erneute Kniearthroskopie bei Weiper

Nelson Weiper hat sich erneut einem arthroskopischen Eingriff am Knie unterzogen. Eine genaue Diagnose teilte Mainz 05 nicht mit.

Das Vorhaben, im Januar ins Mannschaftstraining einzusteigen, machte ein Rückschlag in der Reha zunichte. Das Mainzer Sturmtalent Nelson Weiper musste sich zum zweiten Mal nach September 2023 einem kleinen arthroskopischen Eingriff am Knie unterziehen. Der Eingriff war erfolgreich, informierte der FSV am Samstag.

Bei der Arthroskopie sollte eine genaue Diagnose gestellt werden. Angaben dazu machten die Mainzer jedoch nicht. Der 18-Jährige sei zurück in Mainz und habe die Reha-Maßnahmen bereits aufnehmen können, hieß es nur.

Nach dem ersten Heimspiel der Saison gegen Eintracht Frankfurt litt Weiper unter anhaltenden Beschwerden im Knie. Wie lange er noch ausfällt, ist unklar.

Weiper gilt beim FSV als großes Versprechen auf die Zukunft. Zwölf Bundesligaspiele hat der gebürtige Mainzer in seiner noch jungen Profi-Karriere stehen, neun davon in der vergangenen Spielzeit, doch diese machten Lust auf mehr.

