Erneute Knie-OP: Ibrahimovic fällt sieben bis acht Monate aus

Meister AC Mailand muss einen herben Rückschlag hinnehmen. Zlatan Ibrahimovic wird nach einer Knieoperation für sieben bis acht Monate nicht zur Verfügung stehen.

Der Schwede unterzog sich am Mittwoch einem nach Klubangaben schon länger geplanten Eingriff in Lyon. Dabei wurde nahezu das komplette linke Knie des 40-jährigen Angreifers bearbeitet: Um die Instabilität anzugehen, sei das vordere Kreuzband rekonstruiert worden, teilte Milan am Mittwoch mit. Auch der Meniskus war Teil der OP, die der Klub als "vollen Erfolg" bezeichnete.

Nach seiner Knieverletzung im Jahre 2017, als er sich das vordere und hintere Kreuzband im rechten Knie gerissen hatte, ist es für Ibrahimovic ein weiterer schwerer Eingriff. Auch im vergangenen Sommer hatte er sich einer Arthroskopie unterziehen müssen, war aber nach rund vier Monaten auf den Rasen zurückgekehrt. Diesmal schätzt der amtierende italienische Meister die Ausfallzeit auf sieben bis acht Monate.

Zum ersten Titel seit elf Jahren hatte "Ibra" in 23 Einsätzen acht Treffer beigesteuert, zwischenzeitlich war er wegen Knie- und Achillessehnenproblemen ausgefallen. Sein derzeitiger Vertrag läuft am 30. Juni aus.