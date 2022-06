Erneut frühes Aus: EA beendet FIFA 22 TOTW

Am heutigen Mittwoch erscheint kein weiteres Team of the Week in FIFA Ultimate Team. EA beendet das TOTW nach 36 Ausgaben für FIFA 22 und lässt damit die Nations League und das Champions League Finale außen vor.

Für FUT-Spieler ist der Mittwochabend zu Beginn einer jeden neuen Saison etwas ganz Besonderes. Denn wöchentlich erscheint um 19 Uhr deutscher Zeit das neue Team of the Week. Ins TOTW kommen Akteure, die am Spieltag zuvor für ihren Verein auf dem echten Rasen besonders gut performt haben.

Durch Spezialkarten mit Aufwertung ihrer Statistiken sind die sogenannten ‘Informs‘ besonders begehrt. Auch für Squad Building Challenges sind oftmals TOTWs vonnöten, um diese abschließen zu können. Nach 36 Teams hat EA Sports die Aktion für diese Saison eingestellt. Ein wenig Schade, denn Leistungen anstehende Nations League Gruppenphase und das Champions League Finale vom vergangenen Wochenende werden jetzt in FIFA 22 Ultimate Team nicht mehr gewürdigt.

Hohe Erwartungen zum Start - Frust gegen Ende

Der Publisher hat damit die Ausgaben des TOTW wie schon im letzten Jahr verkürzt. In FIFA 21 endete Team of the Week nach 35 Mannschaften. Mit Blick auf die vergangenen Teile der FIFA-Reihe wird klar, dass die wöchentliche Adelung der Fußballer immer früher eingestellt wurde.

Noch vor fünf Jahren erstreckte sich das TOTW über das gesamte Jahr und brachte durchschnittlich 52 Sonderteams ins Spiel. In FIFA 18 wurde dann erstmals auf Mannschaften gekürzt, FIFA 19 (46 TOTWs) und FIFA 20 (42 TOTWs) setzten den Trend fort.

Obgleich EA bereits vor Release die Featured-Versionen bekannt gab, konnte auch diese Neuerung nicht dafür sorgen, dass das TOTW in FIFA 22 länger von größerem Interesse ist. Dabei sollten doch gerade die Spieler, die sich auch im späten Saisonverlauf noch steigern können, für eine langfristige Motivation sorgen. Durch die stetige Promo- und Sonderkarten-Flut wurden die nur leicht verbesserten Karten im Team der Woche jedoch Stück für Stück zur Nebensache.

Für das FIFA-Entwicklerteam stellt sich also auch zur kommenden Saison die Frage: Wie lässt sich das TOTW verbessern? Guter Rat ist hierbei teuer, denn es gibt mehr als nur eine Baustelle bei den TOTW-Karten.

Neben den enttäuschenden Featured-Varianten, die zu oft an Spieler verteilt wurden, die sich im Spiel nicht signifikant verbesserten, sorgten auch geringe Wahrscheinlichkeiten auf TOTW-Superstars in den Packs für Frust. Zum Start von FIFA 23 wären Änderungen für das Team of the Week sinnvoll, damit es über den gesamten Jahreszyklus attraktiv bleibt.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.