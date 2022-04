Erneut das Sprunggelenk: Blomqvist fehlt den Wölfinnen länger

Rebecka Blomqvist verletzte sich gegen Barcelona am Sprunggelenk und wird den Wölfinnen für mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Nachdem im November das rechte Sprunggelenk Probleme bereitete, ist es nun das linke.

Im November 2021 kehrte die Offensivspielerin bereits mit einer Verletzung am rechten Sprunggelenk von der schwedischen Nationalmannschaft zurück. Nun folgte gegen den FC Barcelona die nächste bittere Diagnose: Wie die Wölfinnen mitteilten, wird die Schwedin aufgrund einer Blessur am linken Sprunggelenk erneut für mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Die Verletzung zog sich die 24-Jährige im Champions-League-Halbfinale gegen Barcelona zu und musste in der Nachspielzeit ausgewechselt werden. Das Spiel verloren die Wölfinnen deutlich mit 1:5 und haben somit nur noch durch ein Wunder im Rückspiel am Samstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) eine Chance auf das Finale.

In der aktuellen Frauen-Bundesliga-Spielzeit kommt Blomqvist auf vier Treffer in 15 Spielen, wobei sie achtmal von der Bank kam und in dieser Rolle die Hälfte ihrer Tore erzielte.