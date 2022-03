Erneut 40-Tore-Saison: Ovechkin zieht mit Legende Gretzky gleich

Alex Ovechkin von den Washington Capitals hat seiner an Rekorden nicht armen Karriere in der Nacht zum Montag (MEZ) eine weitere Bestmarke hinzugefügt.

Der Superstar Washingtons traf bei der 2:3-Niederlage der Capitals gegen die Dallas Stars zum zwischenzeitlichen 1:2 ins Netz und markierte damit seinen 40. Treffer in der laufenden Saison. Damit erreichte der russische Angreifer zum insgesamt zwölften Mal die Marke von 40 oder mehr Toren. Dies gelang vor ihm nur der Eishockey-Legende Wayne Gretzky. Der Kanadier erzielte für die Edmonton Oilers in neun Saisons 40 oder mehr Tore, für die Los Angeles Kings gelang ihm dies in drei Spielzeiten.

Verhindern konnte Ovechkin die Niederlage Washingtons aber nicht. Was vor allem an Roope Hintz lag, der finnische Stürmer schoss mit zwei Toren Dallas zum Sieg. Durch den Erfolg rückten die Stars im Westen näher an Rang acht heran, der zur Teilnahme an den Play-offs berechtigt. Nur noch einen Punkt Rückstand hat Dallas auf die Las Vegas Knights, die allerdings bereits drei Partien mehr ausgetragen haben.

Rangers siegen im Topduell in Carolina - Connor führt Jets zum Sieg

Für die Play-offs planen können die Carolina Hurricanes und die New York Rangers. Carolina ist mit 88 Punkten derzeit auf Rang zwei der Eastern Conference, mit 85 Punkten rangieren die Rangers direkt dahinter. Im direkten Duell behielten die Rangers in Carolina mit 2:0 die Oberhand, Kreider (32.) und Vatrano mit einem Empty-Net-Goal 41 Sekunden vor der Schlusssirene stellten den Sieg sicher. Damit beendete New York eine 14 Spiele andauernde Erfolgsserie Carolinas vor eigenem Publikum.

In einer weiteren Partien auf Montag gewannen die Winnipeg Jets mit 6:4 bei den Chicago Blackhawks und hielten so ihre Play-off-Hoffnungen am Leben. Jets-Topscorer Kyle Connor (77 Punkte) steuerte neben seinem Treffer gleich drei Assists bei und baute sein Konto damit kräftig aus.