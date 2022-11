Ernährungstipps auch für die Pressesprecherin des DFB

Der Aufenthalt in Frankfurt war nur kurz, viel Zeit, noch einmal auf dem im Sommer eröffneten DFB-Campus einzuschwören, blieb da nicht. Dennoch: die DFB-Akademie spielt bei der WM-Vorbereitung und auch während des Turniers eine tragende Rolle, wie Leiter Tobias Haupt im Gespräch mit dem kicker verdeutlicht. Gerade wegen der so außergewöhnlichen Umstände.

"Vorfreude und ein Stück weit Euphorie entstehen zu lassen, ist eine große Herausforderung, speziell bei dieser WM", betont Tobias Haupt. Da sind zum einen die bekannten Diskussionen um Zeitpunkt und Ausrichtungsort, mit denen auch die Nationalspieler zwangsläufig fast auf Schritt und Tritt konfrontiert werden. Die aber auf dem Rasen ausgeblendet werden müssen - und dürfen. Dazu kommt die untypisch kurze Vorbereitungszeit, um einen Teamgeist herauszubilden.

Gwinn und Co. als Vorbilder

Unter beiden Aspekten hätten Teampsychologe Hans-Dieter Hermann und Christoph Herr, Akademie-Verantwortlicher für den Bereich Sportpsychologie, "bereits über einen längeren Zeitraum gemeinsam mit Spielern und Trainerteam individuell wie in der Gruppe gearbeitet". Ganz im Sinne des von Flick öffentlich geprägten Mottos: "Nationalspieler bist du immer." Haupts Hoffnung: "Nach dem Geist von Wembley, der unsere Frauen im Sommer bis ins EM-Finale getragen hat, sollte so auch der Geist von Doha mit initiiert worden sein, der dann hoffentlich wie bei den Frauen auch auf dem Rasen zu sehen sein wird."

Neben dem psychologischen Aspekt benennt Haupt vier weitere relevante Bereiche, in denen die Akademie wertvolle Unterstützung für Flicks Team liefert. Konkret: Regeneration und Schlaf, Ernährung, das TechLab sowie Daten-Analyse und Scouting. Wie schon bei der EM 2021 kommen spezielle Schlafringe zum Einsatz, die den Schlaf von Manuel Neuer und Co. auswerten. Angesichts von zwei ungewöhnlich späten Gruppenspielen um 22 Uhr Ortszeit wurde "der ohnehin starke Fokus auf dieses Thema nochmals geschärft", so Haupt.

Top-Ernährung für Topleistung auf jeder Ebene

Intensive Workshops fanden auch mit Akademie-Ernährungsberaterin Anna Lena van der Felden statt, vor Ort in Katar setzen Mannschaftskoch Anton Schmaus sowie die Fitnessexperten Nicklas Dietrich und Krunoslav Banovcic die Erkenntnisse um. "Für jeden Spieler gibt es klare Ernährungsempfehlungen je nach individueller Verfassung, Größe, Position, bestimmten Unverträglichkeiten - und natürlich nach aktueller Belastung", berichtet Haupt. "Auf individueller Ebene haben wir das so stark ausgestaltet wie noch nie."

Außerdem neu: Auch das Team hinter dem Team, von den Teammanagern bis zur Pressesprecherin, erhält entsprechende Tipps. Haupt: "Dieser Punkt wurde in der Vergangenheit praktisch nicht beachtet. Aber auch der komplette Staff muss schließlich jeden Tag Topleistung bringen."

Technologie als Schlüssel zum Erfolg

Wie noch nie, so Haupt, stehe "diese WM zudem im Zeichen der Technologie". Vom Training der Standardsituationen mit dem ursprünglich aus dem Golfsport bekannten "Trackman" unter Anleitung von Standard-Trainer Mads Buttgereit verspricht sich Haupt bereits konkrete Effekte "mit dem einen oder anderen Freistoßtor" im Turnierverlauf, mittlerweile werde die Trainingsmethode zudem auf Eckbälle erweitert.

Derweil kümmert sich Datenanalyst Pascal Bauer vor Ort federführend um die individuelle Belastungsanalyse der Protagonisten. "Auf einem Dashboard wird täglich ein Belastungsprofil zu jedem Spieler erstellt", erläutert Haupt, "das lässt sich auch während des Trainings live verfolgen, bietet so eine immense digitale Hilfe bei der Trainingssteuerung."

Nach den Spielen bekommt zudem jeder Akteur eine Art digitalen Steckbrief, angereichert mit Videoszenen, um seine jeweilige Matchleistung zu dokumentieren. Haupts Fazit: "Alle Details sind gemeinsam mit der sportlichen Leitung und dem Teammanagement fertig geplant. Dort sind wir auf jeden Fall schon weltmeisterlich unterwegs. Aber wir alle sind uns bewusst, dass eines von allem Fortschritt unberührt bleibt: Was zählt, ist auf dem Platz."