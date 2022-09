Ermittlungsverfahren gegen Fritz Keller eingestellt

Die Staatsanwaltschaft stellt die Ermittlungen gegen Ex-DFB-Präsident Keller und dessen Adlatus Hamama ein. Auslöser der Untersuchung war eine Strafanzeige des Medienberaters Diekmann, dessen Beschäftigung im Verband weiter Rätsel aufwirft. Die Einstellungsverfügung rückt nun wieder Kellers einstige Widersacher um Ex-DFB-Vize Koch in den Fokus.

Löst sich der gordische Knoten rund um die Affäre Diekmann beim DFB endlich? Gut möglich. Denn wie der kicker erfuhr, hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt die Ermittlungen gegen Ex-DFB-Präsident Fritz Keller und dessen ehemaligen Büroleiter Samy Hamama eingestellt.

Gegen das Duo hatte der Medienberater Kurt Diekmann eine Strafanzeige wegen Geheimnisverrats gestellt, nachdem eine seiner Rechnungen in einem ZDF-Bericht gezeigt worden war. Bis heute wirkt die Darstellung der Ex-DFB-Funktionäre Dr. Rainer Koch, Dr. Stephan Osnabrügge und Dr. Friedrich Curtius zur Beschäftigung des Medienberaters unschlüssig.

"Instrumentalisierung der Straf-Justiz"

Die Begründung der Einstellung weckt weitere Zweifel am Vorgehen des einstigen Führungstrios. Von "Instrumentalisierung der Straf-Justiz" ist die Rede. "Unliebsame Funktionäre oder Führungskräfte des DFB sollten öffentlichkeitswirksam (strafrechtlich) angeprangert und dadurch aus dem Weg geschafft werden", heißt es in der Verfügung. Gemeint mit "aus dem Weg geschafft" sind Keller und Hamama.

Letzterem war im Frühjahr 2021 gekündigt worden. Das arbeitsrechtliche Verfahren endete in einem Vergleich, "welcher weit überwiegend zugunsten des Beschuldigten Hamama ausfiel", skizziert die Staatsanwaltschaft. Keller trat im Mai 2021 zurück, nachdem ihm infolge einer Entgleisung gegen Koch das Vertrauen entzogen worden war.

Eskalation ab Herbst 2020

Die Auseinandersetzung zwischen Keller und Hamama auf der einen sowie Koch, Osnabrügge und Curtius auf der anderen Seite eskalierte ab Herbst 2020. Keller vermutete hinter dem Engagement Diekmanns Durchstechereien zu seinen Lasten. Zudem brachten diverse Medienberichte Diekmann mit dem Sturz von Kellers Vorgänger Reinhard Grindel in Verbindung.

Koch und Co. dagegen erklärten, Diekmann habe den DFB bei der Trennung von Vermarkter Infront kommunikativ unterstützt. Die Ausführungen der Staatsanwälte in der Einstellungsverfügung erwecken den Eindruck, dass Keller den richtigen Riecher gehabt haben könnte: "Aufgrund der aufgedeckten Rechnung und der daraus folgenden Strafanzeige gegen die Beschuldigten (gemeint sind Keller und Hamama, Anm. der. Red.) wurden im weiteren Verfahrensgang Unterlagen eingereicht, die - aufgedeckt durch die Rechnung - zur Einleitung eines Strafverfahrens gegen den DFB wegen Untreue führten. Gegenstand dieses Verfahrens ist insbesondere der Vertrag zwischen dem DFB und der hiesigen Anzeigenerstatterin, wonach Gelder ohne erkennbare Gegenleistung an die Diekmann Kommunikation GmbH geflossen sind."

Keine Nachweise für gerechtfertigtes 360.000-Euro-Honorar Diekmanns

Die Ermittler scheinen keine Nachweise finden zu können, die Diekmanns 360.000-Euro-Honorar rechtfertigen würden. Die Sache sorgte bereits im DFB-internen Prüfungsausschuss für Verwerfungen. Der damalige Vorsitzende des Ausschusses, Uli Ruf, verwies laut SZ auf "bedenkliche und ernüchternde Erfahrungen im Zusammenhang mit der Causa Diekmann".

Nach Razzien im März war von einem Scheinvertrag die Rede. Die Hausdurchsuchungen fanden statt wegen des Verdachts der Untreue zulasten des Verbandes. Die Betroffenen wiesen die Vorwürfe von sich, es gilt die Unschuldsvermutung. Anders als die Ermittlungen gegen Keller und Hamama haben sich die Anhaltspunkte dieser Untersuchung aber nicht in Luft aufgelöst. Ganz im Gegenteil.