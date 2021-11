Ermittlungen vor Abschluss? Fall liegt bei der Anfang-Seite

Die neuesten Ermittlungen der Bremer Staatsanwaltschaft haben ergeben, dass Ex-Werder-Trainer Markus Anfang nicht in der Datenbank des in seinem Impfpass ausgewiesenen Impfzentrums in Köln erfasst ist. Nun haben sich der Beschuldigte und sein Anwalt zu äußern.

Die Vorwürfe gegen Ex-Werder-Coach Markus Anfang haben sich erhärtet. picture alliance/dpa