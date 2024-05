"Erling ist wieder im Geschäft": Guardiola freut sich über sein Ass im Titelkampf

Mit einem Viererpack gegen die Wolves verteidigt Erling Haaland Manchester Citys Vorsprung im Premier-League-Titelkampf und deutet an, dass er der entscheidende Faktor für die Titelverteidigung sein kann.

"Erling ist wieder im Geschäft", darf sich Star-Trainer Pep Guardiola freuen - und das genau zum richtigen Zeitpunkt: Der Meisterschaftskampf spitzt sich auf der Insel dramatisch zu. Eine entscheidende Woche kommt auf Manchester City zu und die drei Spiele bei Fulham (11. Mai) und den Spurs (14. Mai) sowie gegen West Ham (19. Mai) trennen die Skyblues von dem nächsten Premier-League-Titel - dem vierten in Folge.

Der langjährige Konkurrent FC Liverpool hat sich bereits aus dem Rennen um die Krone der (finanz-)stärksten Liga der Welt verabschiedet. Doch mit den Gunners, angeführt von Guardiolas ehemaligen Co-Trainer Mikel Arteta, wartet ein formidabler Kontrahent auf den Serienmeister, das weiß auch der Spanier: "Die Art und Weise, wie Arsenal gespielt hat, war so gut und konstant."

Zur richtigen Zeit in Bestform

So ist sich der 53-Jährige sicher, dass seine Mannschaft nur "mit neun Punkten Meister" wird. "Sieben, sechs oder drei Punkte und Arsenal wird die Premier League gewinnen." Da scheint es wie gemalt zu sein, dass ausgerechnet sein Top-Torjäger Erling Haaland wieder in Form kommt und ein mächtiges Wörtchen mitreden will. Auch wenn beim Stürmerstar trotz des Aufritt am Samstagabend noch gebremst werden muss: "Um zu seiner Bestform zurückzukehren, braucht er Zeit", weiß sein Trainer.

Beim souveränen 5:1-Sieg der Skyblues gegen die Wolverhampton Wanderers schnürte der Norweger innerhalb von 54 Minuten seinen ersten Premier-League-Viererpack und verteidigte so beinahe im Alleingang die knappe Tabellenführung (zwei Punkte Vorsprung auf Arsenal) des Manchester-Klubs. So können im Schlussspurt wieder Haalands "unglaubliche" Stärken entscheidend werden: der Abschluss sowie das Kopfballspiel - wie der Norweger einmal mehr den Treffern zwei und vier bewies. Vom Punkt wie bei seinen anderen beiden Treffern ist der Erfolg des geborenen Torjägers sowieso "garantiert".

Damit steht der 23-Jährige, den diese Saison immer wieder Verletzungen plagen - Ende des vergangenen Jahres setzte den Norweger einer Fußverletzung beinahe zwei Monate außer Gefecht - bei mittlerweile 25 Treffern in der Premier-League-Saison (36 in der vergangenen Saison). "Nicht schlecht", wie der in Leeds geborene Stürmer selbst befindet, der in dieser Saison auch immer wieder mit Kritik aus der englischen Medienlandschaft umgehen musste.

Zwei Titel in Reichweite

Beeindrucken lässt sich Haaland davon nicht ("Ich interessiere mich dafür nicht"), der Fokus liegt auf den kommenden drei Wochen und den noch möglichen Titeln in der Premier League sowie im FA Cup gegen den Stadtrivalen Manchester United (25. Mai, 16 Uhr, LIVE! bei kicker).

Motivationsprobleme beim Musterprofi bleiben da undenkbar, auch dank des "nicht-so-schlechten Trainers", der seinen Schützling ständig "pusht" sowie der "Spieler um mich herum". Denn ohne diese wäre der Erfolg "nicht möglich". So steigt vor den entscheidenden Wochen die Vorfreude beim Nationalstürmer: "Noch vier Endspiele in dieser Saison. Wir werden alles dafür geben."