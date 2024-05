Erling Haaland wird zum Barbarenkönig in Clash of Clans

Erling Haaland hat in einem der weltweit am häufigsten heruntergeladenen Mobile Games seinen eigenen Spielcharakter erhalten. Der Star von Manchester City ist seit dem 1. Mai in Clash of Clans als sogenannter Barbarenkönig spielbar.

Erling Haaland wird im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit Clash of Clans zu einem spielbaren Charakter in dem Mobile Game des finnischen Publishers Supercell. Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Verwandlung des norwegischen Stürmers in die Figur des Barbarenkönigs. Damit wird zum ersten Mal ein auf einer realen Person basierender Spielcharakter in das Spiel mit aufgenommen, das bereits über zwei Milliarden Mal heruntergeladen wurde.

Seit 1. Mai können Fans als Haaland in Clash of Clans spielen und im Laufe des Monats nach Angaben von Supercell eine Reihe fußballbezogener Features im Spiel entdecken - darunter besondere Truppencharaktere und Medaillenereignisse. Haaland gilt als langjähriger Fan von Clash of Clans und hat neben dem Charakter ein eigenes Dorf in dem Spiel gebaut, das er gegen rivalisierende Clans verteidigt.

Millionen-Views bei Youtube und Instagram

Clash of Clans und Haaland haben ihre neue Kooperation mit einem Trailer samt eigenem Haaland-Soundtrack eingeläutet. Das Video wurde bei Youtube bereits über vier Millionen Mal angesehen. Haaland postete die Verkündung der Partnerschaft zudem bei Instagram, wo der Norweger 38,7 Millionen Follower zählt. Der Beitrag hat binnen zwei Tagen über 1,5 Millionen Likes erzielt.

Erling Haaland gilt als langjähriger Fan von Clash of Clans, nun ist er selbst Teil des Spiels. Supercell

"Es war schwierig, diese Sache geheim zu halten, aber ich freue mich, endlich über diese großartige Partnerschaft mit Clash of Clans sprechen zu können. Ich bin schon seit Langem ein großer Fan des Spiels und weiß so ziemlich alles darüber, daher ist es wirklich cool, als Spielcharakter dabei zu sein", sagt Haaland über die Partnerschaft. Supercell kündigte derweil "noch weitere aufregende Neuigkeiten mit Bezug zum Fußball" an.

Supercell ist eine Spieleentwicklerfirma mit Hauptsitz in Helsinki sowie Büros in San Francisco, Seoul und Shanghai. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat das Unternehmen weltweit fünf Spiele auf den Markt gebracht: Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale und Brawl Stars. Im Jahr 2023 erzielte Supercell mit seinen Spielen einen Umsatz von über 1,8 Milliarden US-Dollar.