Erlensee zerlegt Flieden - Erster Dreier für Neuhof

Am Mittwochabend fanden in der Hessenliga A vier Partien des 7. Spieltags statt. Deutlich wurde es dabei nur beim FC Erlensee. Aber auch der SV Neuhof jubelte am Ende.

Ein Ausrufezeichen hat am Mittwoch der 1. FC Erlensee gesetzt: Mit 7:0 überrollt der aktuelle Zweitplatzierte die Buchonia aus Flieden und festigt damit seinen Verfolgerrang. Zur Erinnerung: Im Hinspiel, das nicht mal einen Monat her ist, teilten die Teams beim 1:1 noch die Zähler. Dabei startete Flieden auch diesmal recht ordentlich, durch einen Kreinbihl-Abstauber und Wagners fünften Saisontreffer stand es dann zur Pause 2:0 für Erlensee. Die Dämme brachen nach Wiederanpfiff: Wagner legte noch zwei Treffer nach, Luedke, Frey und Nene per Strafstoß sorgten für das heftige Endresultat.

Engere Kisten waren die anderen Partien des Spieltags: Umkämpft aber nicht unbedingt ein spielerischer Leckerbissen war das Derby zwischen dem SV Steinbach und dem Hünfelder SV, das mit einem 1:1-Remis endete. Dabei gingen die Gäste früh durch einen umstrittenen Foulelfmeter in Front, Vogt verwandelte. Der Ausgleich fiel zehn Minuten nach Wiederanpfiff, Stadler profitierte dabei von einem Stellungsfehler in der Gäste-Hintermannschaft. Kurz vor Ende haderte Hünfeld mit einer Handspielsituation, die vom Schiedsrichter aber außerhalb des Strafraums verlegt wurde. So blieb es bei der unterm Strich gerechten Punkteteilung. Steinbach bleibt damit im Keller, Hünfeld rutscht einen Platz ab auf Rang vier.

Kopfballduell im Regen: Erlensees Tim Nikolas Zimpel (weiß) gegen Fabian Schaub. imago images/Patrick Scheiber

Den dritten Platz hat nach diesem siebten Spieltag die Eintracht aus Stadtallendorf übernommen, die damit - aufgrund erst fünf absolvierter Partien - die aktuelle Rolle als erster Barockstadt-Verfolger unterstreicht. Dabei lag Stadtallendorf früh nach einem Torwartpatzer und einem frechen Solak-Versuch zurück, kam dann aber noch vor der Pause durch einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Das entscheidende Tor des Tages gelang eine Viertelstunde vor Schluss Del Angelo Williams, der vor dem Keeper die Nerven behielt. Ein hartes Stück Arbeit für die Eintracht, die aber weiterhin ungeschlagen bleibt. Fernwald verharrt nach dieser ersten Saisonniederlage auf Rang sechs.

Bliebe noch der erste Saisondreier des SV Neuhof, der den KSV Baunatal mit 1:0 bezwang. Das Tor des Tages in einem schwachen Spiel erzielte kurz vor der Pause Sabate, der den Keeper tunnelte. Vor allem die Gäste enttäuschten, weil auch die Heimelf nicht nachlegen konnte, blieb es aber bis zum Ende spannend. Neuhof übergibt die Rote Laterne damit an den FC Hanau, der in seiner Partie des siebten Spieltags schon eine Woche zuvor der SG Barockstadt unterlag.