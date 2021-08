Erlensee verschärft Hanaus Lage - SG Barockstadt bestraft pomadiges Alzenau

Zwei Heimsiege sorgten am Wochenende in der Hessenliga A für großes Aufsehen: Zum einen der 7:1-Kantersieg der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz gegen Regionalliga-Absteiger FC Bayern Alzenau und zum anderen das klare 4:0 des 1. FC 06 Erlensee gegen den ambitionierten FC Hanau 93, der punktlos bleibt.

Böser Ausrutscher für den FC Bayern Alzenau bei der ambitionierten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Ab der 30. Minuten brach über den Regionalliga-Absteiger das Unheil herein, Fuldas Reinhard erkämpfte sich auf rechts den Ball, passte scharf und flach ins Zentrum, wo Duran aus kurzer Distanz einschieben konnte (30.). Das 2:0 war eines der Marke "Traumtor". Ein zunächst abgewehrter Flankenball landete vor den Füßen von Hillmann, der in der 36. Minute aus rund 25 Metern den Ball sehenswert in die Maschen schweißte. Den anschließenden Anstoß der Gäste holte sich die SGB nach kurzer Zeit, spielte direkt nach vorne und Rummel konnte im Strafraum freistehend eine Hereingabe von links ins Tor schieben. Topic brachte Alzenau in der 39. Minute zwar nochmal heran, aber kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Duran, der von links in den Sechzehner zog und flach vollstreckte.

Nur sechs Minuten waren im zweiten Durchgang absolviert, da machten die Barockstädter einfach so weiter: Nach einer schnellen Ballstafette über rechts prallte das Leder an den Pfosten, Rummel reagierte geistesgegenwärtig und staubte zum 5:1 ab. Alzenau kam einfach nicht richtig in die Zweikämpfe, war immer einen Schritt zu langsam und so war es bezeichnend, dass in der 57. Minute ein an sich harmloser Pass an allen Gästeverteidigern in den Lauf von Reinhard rollte, der im Strafraum platziert ins lange Eck traf. Auch der Schlusspunkt hatte einen ähnlichen Ablauf: Der eingewechselte Vogel spazierte von rechts viel zu unbehelligt in den Strafraum, seine flache Hereingabe von der Grundlinie kullerte über Umwege zu Rummel, der in Minute 78 aus wenigen Metern einnetzte. Die SG Barockstadt hat mit ihrem dritten Sieg im dritten Spiel damit ihre hohen Ambitionen untermauert, während Alzenau trotz des erdrückenden 1:7 mit einer ausgeglichenen Bilanz von einem Sieg und einer Niederlage dasteht.

Hohe Ansprüche verfolgt auch der FC Hanau 93, doch der Saisonstart ist mit drei Niederlagen bei 2:10-Toren misslungen. Beim 1. FC 06 Erlensee setzte es eine 0:4-Packung. Wagner schoss die 06er schon in der 7. Minute in Führung, Zimpel besorgte in der 20. Minute die Halbzeitführung. Gleicher Zimpel ließ in der 60. Minute die Laune im Hanauer Lager immer finsterer werden. Als eine Art Klammer des Tages schloss Wagner mit seinem 4:0 in der 85. Minute den torreichen Tag ab, den er selbst in der 7. Minute eröffnet hatte. Apropos "Sieben", mit dieser Punktezahl stehen die Männer vom Fliegerhorst auf Platz zwei.

Stadtallendorf mit erstem Sieg

Kam Alzenau unter die Räder, machte es mit dem TSV Eintracht Stadtallendorf der andere Regionalliga-Absteiger bedeutend besser: Nach dem unterhaltsamen 3:3-Unentschieden in Fernwald unter der Woche, feierte das Team von Trainer Dragan Sicaja gegen den KSV Baunatal seinen ersten Sieg. Ein schöner Volley von Heuser bedeutete in der 8. Minute die 1:0-Führung. Doch anschließend tat sich der TSV schwer und kassierte bald den Ausgleich durch einen von Cakmak verwandelten Foulelfmeter (14.). Besser wurde es in der zweiten Hälfte, als beide Mannschaften flüssiger nach vorne spielten. In der 60. Minute fälschte Berninger-Bosshammer einen Phillips-Kopfball ins eigene Netz ab. Danach sahen die Zuschauer hüben wie drüben einige Chancen, doch es blieb beim knappen Heimsieg.

Im noch verbleibenden Samstagsspiel schoss Vogt seinen Hünfelder SV zum 2:0-Sieg beim SV 1920 Neuhof, der mit vorher zwei Unentschieden in das Spiel gestartet war. Hünfeld hat da schon eine bessere Bilanz vorzuweisen, springt mit dem zweiten Sieg im dritten Spiel auf Platz drei.

Am Sonntag standen sich noch der SV Steinbach 1920 und Buchonia Flieden gegenüber, die aber weiter nicht recht vom Fleck kommen. Auf jedenfall sind beide Teams auch nach dem 2:2 im direkten Duell noch sieglos, zumindest haben die Steinbacher ihre ersten beiden Tore erzielen können.