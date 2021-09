Erlensee vermiest Alzenau das Wochenende

Das war ein Spektakel: Mit 4:2 gewann der FC Erlensee beim FC Bayern Alzenau - alle Tore fielen in den letzten 25 Minuten. Der FC Hanau hinkt derweil weiterhin seinen Ansprüchen hinterher.

Der bislang verlustpunktfreie Primus Barockstadt Fulda kam an diesem Wochenende nicht zum Einsatz, so konnte der FC Erlensee den Abstand auf die Tabellenspitze vorerst verkürzen. Dabei ging es beim FC Bayern Alzenau hoch her: Bis zur 65. Minute stand es noch 0:0, dann aber fielen noch stolze sechs Treffer. Zunächst wähnte sich die Heimelf nicht unverdient durch einen Doppelschlag - Brauberger traf mit Wucht, Sprung legte wenig später nach - auf Kurs, die Schlussviertelstunde aber änderte alles: Binnen zwölf Minuten schoss sich Erlensee aus dem Trauertal und stürzte eine völlig indisponierten Heimelf in selbiges. Luedke traf zunächst per Fernschuss zum 1:2-Anschluss für seine Farben, die danach - auch Dank gütiger Mithilfe der Alzenau-Defensive - die Partie durch Woerner, Zimpel und Wagner gar noch in einen umjubelten 4:2-Sieg drehten. Die Heimelf war bedient, für das noch ungeschlagene Erlensee läuft es weiterhin prächtig.

Schlusslicht ist weiter mit nur einem Zähler aus fünf Partien der FC Hanau, der im Kellerduell dem SV Steinbach verdient mit 1:2 unterlag. Kvaca sorgte nach einer sehenswerten Kombination für die SVS-Führung, der zur Pause eingewechselte Wüst allerdings glich nur wenige Zeigerumdrehungen nach Wiederanpfiff per Flachschuss aus. Wiegands Kopfball-Siegtreffer für den SV fiel erst in der Schlussphase. Es war der erste Sieg einer konzentriert auftretenden Steinbacher Mannschaft gegen eine erneut enttäuschende Heimelf.

Den feierte auch die personell dezimierte Buchonia aus Flieden beim 2:1-Derbyerfolg gegen den SV Neuhof. Flieden startete schwach in die Partie, geriet auch verdient in Folge eines Standards durch Benazza in Rückstand. Doch die Heimelf kämpfte sich zurück, Müller staubte zum 1:1 ab. Der entscheidende Treffer gelang nach der Pause Götze, der dabei allerdings bei einem Patzer in der Neuhofer Hintermannschaft profitierte. Neuhof hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen.

Keinen Sieger gab es in der Partie zwischen dem KSV Baunatal und dem FSV Fernwald. Ein leistungsgerechtes 1:1 stand am Ende auf der Anzeigentafel. Am Sonntag dann steigt noch das Duell zwischen dem Hünfelder SV und Eintracht Stadtallendorf.