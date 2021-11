Erlensee in Torlaune - Neuhof setzt Bayern Alzenau unter Druck

Es spitzt sich zu in der Hessenliga A: Der SV Neuhof überraschte gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und zog mit dem FC Bayern Alzenau gleich, der sich die 1:3-Niederlage gegen den neuen Spitzenreiter Eintracht Stadtallendorf zu einem beträchtlichen Teil selbst zuzuschreiben hatte.

Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz hängt ein wenig durch: Das 0:2 gegen den SV Neuhof war die zweite Niederlage für den einst so souveränen Spitzenreiter, der diese Rolle übrigens an Eintracht Stadtallendorf abgeben musste.

Fulda brachte gegen Neuhof über weite Strecken nicht sein Offensivspiel durch, die Gäste standen hinten diszipliniert und setzten offensiv die richtigen Nadelstiche. In der 11. Minute legte Akif Kovac für Mirza Kovac auf, der per Kopf zum 1:0 einnetzte. Verpasste Sabate kurz vor der Pause aus kurzer Distanz noch das mögliche 2:0, holte das Akif Kovac nach knapp einer Stunde nach: Der Vorlagengeber des ersten Treffers zog aus rund 20 Metern ab und der Ball ging rein. Paez sah in der 74. Minute zwar Gelb-Rot, aber Neuhofs weiße Weste bekam auch in der Schlussphase keine Flecken mehr. Somit ist der SVN punktgleich mit dem Fünften FC Bayern Alzenau.

Der FC Bayern musste gegen Regionalliga-Absteiger Stadtallendorf seine zweite Niederlage in Folge verkraften. Dass sie am Samstag sportlich auf die schiefe Bahn gerieten, hatten sich die Alzenauer selbst zuzuschreiben: In der 10. Minute misslang ein Rückpass, Williams nahm den Ball in hohem Tempo auf und brachte Stadtallendorf in Führung. Zwischenzeitlich sah es für die Heimmannschaft aber wieder besser aus: Nach knapp einer halben Stunde schlug Holebas einen Eckball auf den Kopf von Topic, der den Ausgleich markierte. Doch schon wenige Minuten später setzte sich Williams gegen mehrere Gegenspieler durch und versenkte den Ball im Winkel. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit unterlief Bergmann ein Eigentor, jetzt stand Alzenau mit dem Rücken zur Wand und konnte bis zum Spielende nicht mehr antworten. Stadtallendorf nimmt somit Platz eins ein, für Alzenau steht kommenden Spieltag ein heißes Duell mit dem punktgleichen SV Neuhof an.

Fernwald lässt Hanau 93 stehen

Auch der FSV Fernwald ist noch nicht durch, steht zwei Punkte über dem Strich. Beim FC Hanau 93 konnte sich der FSV mit 2:0 durchsetzen. Nach nicht einmal 120 Sekunden kam der Ball zu Solak, der nicht lange fackelte und früh zur Führung traf. Torwart Sahin verhinderte in der 20. Minute gegen Topcu mit einer Glanztat den Ausgleich, Solak ließ nach einer halben Stunde die Großchance zum 2:0 liegen. Fiel nicht weiter ins Gewicht, da Strack in der 36. Minute von Bender gut in Szene gesetzt wurde und frei vor Torwart Hofacker erhöhte. Als Hanaus Niederlage so gut wie amtlich war, handelte sich Sentürk nochmal Gelb-Rot ein. Bei noch zwei ausstehenden Spielen und vier Punkten Rückstand auf Platz fünf stehen Hanaus Aktien auf die Aufstiegsrunde auf einem Tiefstand.

Ganz anders beim 1. FC 06 Erlensee, der sein Ticket dafür schon länger sicher hat und den SV Steinbach 1920 am Samstag mit 6:0 auf die Bretter schickte. Sechs verschiedene Torschützen - einer war Steinbachs Hildenbrand per Eigentor - zeugen von einem qualitativ breiten Kader des Tabellendritten.