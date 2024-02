Erlend Mamelund nun Chefcoach von Stammverein

Der norwegische Traditionsverein Haslum HK kann nach einem schwierigen Saisonstart nun von der Teilnahme an den Play-offs träumen. Eine der Erfolgsfaktoren ist der frühere Bundesligaprofi Erlend Mamelund, der zum neuen Jahr das Training übernommen hatte und gleich zwei Siege feiern konnte. Im Anschluss setzte es aber nun auch die ersten Niederlagen.

"Ich habe keine so großen Veränderungen vorgenommen, aber meine Struktur in der Verteidigung", sagte Mamelund in einem Interview mit dem norwegischen Handballverband. Mit aktuell 15 Punkten aus 19 Partien kämpft Haslum aktuell um den Einzug in die Play-offs. Auch Sandnes und Bergen haben ebenso viele Punkte gesammelt. "Das ist natürlich das Ziel. Es gibt nichts, worüber man sich wundern müsste."

Mamelund ist eine Vereinslegende des Traditionsvereins, bestritt 311 Ligaspiele und erzielte dabei 1.632 Tore zwischen 2001 und 2018. Seine Karriere führte ihn nach Deutschland zur HSG Nordhorn-Lingen (2007-09), der SG Flensburg-Handewitt (2009) und den THW Kiel (2015/16). Auslandserfahrung sammelte er beim FC Kopenhagen (2009/10) und Montpellier HB (2012/13). Für Norwegen absolvierte er 137 Länderspiele und erzielte dabei 354 Tore.

Bei Haslum ist man stolz auf seine Nachwuchsarbeit. "Gegen Drammen hatten wir einen 19-jährigen Linksaußen, einen 20-Jährigen auf Halblinks, einen 17-Jährigen auf Rückraum Mitte, einen 19-jährigen Halbrechen, einen 19-jährigen Rechtsaußen und einen 18-Jährigen am Kreis. Kein anderes Team hat so eine junge Zusammensetzung", so Mamelund, dem allerdings auch erfahrene Spieler fehlen.

"Jetzt werde ich meine Erfahrung nutzen, um den Jungs beizubringen, was sie mental brauchen, wenn die Spiele so eng sind. Ich möchte Stabilität in die Leistungen bringen", so der 39-Jährige. Nachdem in den ersten Tagen Krafteinheiten im Vordergrund standen, um Masse aufzubauen, soll nun auch das Lauftraining intensiviert werden. Mehr als eine Interimslösung sei allerdings vorerst nicht angestrebt. "Nein. Ich habe einen Vollzeitjob und eine Familie", so der frühere HBL-Profi.

Tabelle 1. Liga Norwegen

Pl. Team Sp. Tore Pkt. 1 Kolstad IL 19 666:488 35 2 Elverum HB 20 642:553 33 3 ØIF Arendal 19 610:543 28 4 Drammen HK 19 592:561 27 5 Runar Sandefjord 18 590:529 21 6 Nærbø IL 19 560:560 19 7 Halden Topphåndball 18 477:508 18 8 Sandnes HK 19 559:599 15 9 Bergen Håndball 18 535:549 15 10 Haslum HK 19 547:586 15 11 Fjellhammer IL 19 535:611 13 12 Bækkelaget Oslo 19 553:619 11 13 Kristiansand Topphåndball 18 499:552 7 14 Viking TIF Bergen 18 491:598 5

Information: Die besten acht Mannschaften spielen am Ende in den Play-offs die Meisterschaft aus. Der 12. spielt gegen den Dritten der 2. Liga und der 13. gegen den Zweiten der 2. Liga in der Relegation. Der 14. ist Direktabsteiger.