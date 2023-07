Erleichterung in England: Walsh kommt ohne Kreuzbandriss davon

Die englische Nationalmannschaft und der FC Barcelona können aufatmen. Die Befürchtungen, dass Keira Walsh einen Kreuzbandriss erlitten haben könnte, haben sich nicht bestätigt.

Leah Williamson, Beth Mead, Ellie Brazil: Alle drei englischen Nationalspielerinnen haben die laufende Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland verpasst, alle aus dem gleichen Grund: ein Kreuzbandriss im Knie. Mindestens 35 Spielerinnen fehlen nationenübergreifend bei der WM aus diesem Grund. Die Art der Verletzung ist eines der größten Probleme auf dem Weg, den Frauenfußball professioneller und hochklassiger aufzustellen.

Teuerste Spielerin der Welt

Nun dürfen die Lionesses allerdings aufatmen: Schlüsselspielerin Keira Walsh reiht sich nicht in die Liste der Spielerinnen mit der im Frauenfußball so häufig gestellten Diagnose ein. Das gab der englische Verband am Samstag bekannt.

Demnach fällt die umsichtige Sechserin vorerst nur für das abschließende WM-Gruppenspiel gegen China aus. Alles Weitere ließ der Verband in seiner Mitteilung offen. Walsh werde sich weiteren Untersuchungen unterziehen.

Im Gruppenspiel gegen Dänemark (1:0) war die 26-Jährige im Rasen hängen geblieben und hatte sofort signalisiert, dass es für sie nicht weitergehen würde.

Schon beim Abtransport vom Feld waren die Befürchtungen aufgekommen, dass es sich um eine schwere Knieverletzung handeln könnte. Die 32 Jahre alte WM-Debütantin Laura Coombs hatte sie ersetzt.

So unscheinbar Walsh auf dem Spielfeld agiert, so wichtig ist sie für ihre Teams. Nicht zufällig gewann England mit ihr im vergangenen Jahr die Europameisterschaft und der FC Barcelona mit ihr in diesem Sommer die Champions League.

Nicht ohne Grund hatte sie die Blaugrana vor der abgelaufenen Saison für eine Weltrekordablöse von mehr als 400.000 Euro von Manchester City verpflichtet - im Rückblick wohl das entscheidende Puzzleteil für den Triumph in der Königinnenklasse.