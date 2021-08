Erleichterung beim BVB: Alle PCR-Tests negativ

Die Mitteilung via Twitter war knapp, doch sie sorgte für große Erleichterung: Bei Borussia Dortmund fielen am Donnerstag alle Proben der PCR-Testreihe negativ aus.

Er kann so richtig in die Vorbereitung auf den DFB-Pokal einsteigen: BVB-Coach Marco Rose. imago images

Damit steht fest: Der BVB kann ab sofort in die reguläre Vorbereitung auf das DFB-Pokalspiel beim SV Wehen Wiesbaden am Samstagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) einsteigen. Das vereinfacht auch die Arbeit mit Blick auf den Bundesliga-Start gegen Eintracht Frankfurt am Samstag in einer Woche.

"Mit den beiden Positiv-Tests hat sich unsere Personalsituation hinten raus verschärft", gestand BVB-Coach Marco Rose ein: "Aber ich glaube, dass wir einen Kader haben, der groß genug ist, um das aufzufangen. Wir müssen versuchen, uns nur damit auseinanderzusetzen, was wir beeinflussen können. Das heißt: Leistungen bringen mit den gesunden und fitten Spielern, die wir haben."

