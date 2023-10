Erleichterung bei Sturm nach Sieg gegen Rakow: "Haben gezeigt, dass wir mit Druck umgehen können"

Nach einem starken Auftritt sichert sich Sturm Graz auswärts im Duell gegen Rakow Tschentochau den ersten Sieg in der aktuellen Europacup-Saison. Am Ende reichte den Steirern ein Tor von William Böving, um drei wichtige Punkte im Kampf um das Weiterkommen sicherzustellen.

Der SK Sturm war nach der Auftaktniederlage in der Europa-League-Gruppenphase gegen Sporting Lissabon bereits am zweiten Spieltag unter Zugzwang und stand beim Duell gegen den polnischen Meister Rakow Tschenstochau vor einer richtungsweisenden Partie. Doch beim knappen 1:0-Auswärtssieg in Polen bewiesen die Steirer Moral und belohnten sich nach einem starken Auftritt mit drei Punkten. Damit wahren die Steirer ihre Chancen im Kampf um ein europäisches Überwintern und tankten viel Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. "Wir sind sehr glücklich über diesen Sieg und haben heute gezeigt, dass wir mit Druck umgehen können", so Abwehrchef Gregory Wüthrich bei "Sky" nach der Begegnung.

Nach einem zögerlichen Beginn nahmen die Gäste aus Graz im Laufe der ersten Halbzeit schließlich das Heft in die Hand und belohnten sich nach ein paar gefährlichen Aktionen mit dem Führungstreffer von Offensivspieler William Böving, der bereits bei der 1:2-Auftaktniederlage gegen Sporting das erste Tor markierte. "Wir haben uns viel vorgenommen, das hat man von Beginn weg gemerkt. Wir haben von Anfang an hoch angepresst, waren bissiger in den Zweikämpfen und waren das aktiviere Team. Das hat sie vielleicht auch etwas überrascht", so Wüthrich.

Im Gegensatz zum Heimspiel gegen Sporting konnte man dieses Mal allerdings den Vorsprung verwalten. "Es ist eine Riesenqualität, wenn man auch enge Spiele über die Zeit bringt. Das haben wir in letzter Zeit oft gezeigt, dass wir das können. Andererseits wäre es natürlich schön gewesen, das Spiel heute früher zu entscheiden und das wäre auch absolut möglich gewesen. Wir waren das klar bessere Team mit sehr guten Torchancen, haben es nur nicht geschafft, den Sack zuzumachen. So wurde es am Ende noch etwas spannend", sah es Offensivkraft Alexander Prass zwiegespalten. Woran die mangelnde Chancenverwertung auszumachen war, wusste der 22-Jährige auch nicht so ganz: "Ich glaube, es gibt einfach Tage, da rutscht jeder rein und solche wie heute, wo es schwieriger ist. Der Torwart von ihnen hatte auch einen guten Tag. Wir müssen einfach kaltschnäuziger sein und bei den Abschlüssen konzentrierter bleiben, um das Spiel zu machen.“

Ilzer kritisiert mangelnde Chancenauswertung

In der zweiten Halbzeit wurden die Gastgeber aus Polen aktiver und traten auch offensiv erstmals so wirklich in Erscheinung und hatten in der 60. Spielminute die große Chance auf den Ausgleich. Die Steirer ließen sich davon aber nicht aus der Fassung bringen und kamen in weiterer Folge zu weiteren Top-Möglichkeiten, die aber zum Ärger der "Blackies" ungenützt blieben. "Der Torwart von ihnen war wirklich sehr gut heute", gab auch Wüthrich ein Kompliment an Rakow-Keeper Kovacevic weiter. "Aber dann musst du auch einmal damit zufrieden sein, hier 1:0 zu gewinnen. Das war wichtig für uns." Wichtig war auch, dass die Grazer während der Schlussoffensive der Polen ruhig blieben und am Ende den Sieg über die Zeit brachten. "Wir haben hinten wenig zugelassen, auch wenn sie die letzten zehn Minuten wirklich Powerplay gespielt haben. Wir haben aber die Bälle dennoch gut wegverteidigt", freute sich Wüthrich über den stabilen Auftritt in der Defensive.

Cheftrainer Ilzer hingegen ließ da durchaus mehr Kritik an seinem Team nach einer hektischen Schlussphase durchklingen: "Das war unnötig nervenaufreibend. Wir haben eine sehr gute erste Halbwzit gespielt, sind verdient in Führung gegangen und hatten an die sechs Topchancen. Bis zur 70. Spielminute müssen wir das Spiel entscheiden und hinten raus, ist es dann unnötigerweise spannend geworden, weil wir vorher einfach das Tor machen müssen." Insgesamt sah der Sturm-Coach aber "einen sehr reifen Auftritt und einen verdienten Sieg", der den Grazern drei wichtige Punkte brachte.

Durch den ersten Auswärtssieg im Europacup seit zwölf Jahren hat Sturm mit drei Zählern nun exakt so viele wie Sporting Lissabon auf dem Konto, welche ihr Heimspiel gegen Atalanta Bergamo mit 1:2 verloren. Ilzer freute sich über die reife Leistung seines Teams: "In meiner dritten Saison ist endlich der erste Auswärtssieg im Europacup gelungen. In der Europa-League herrscht einfach ein Topniveau und da muss man einfach immer liefern. Da sind wir sehr glücklich darüber, dass es heute endlich geklappt hat." Für die Steirer geht es nun in der Bundesliga mit einem Auswärtsspiel beim Wolfsberger AC weiter, in drei Wochen folgt dann auf internationalem Parket das Heimspiel gegen den italienischen Topklub Atalanta.