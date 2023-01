Erleichterung bei der SGD: "Daran müssen wir uns festhalten"

Dresden kann es ja doch noch: Mit einem 3:1 gegen Oldenburg fuhr der Zweitliga-Absteiger endlich wieder einen Liga-Sieg ein. Nach der Partie konnten Matchwinner Ahmet Arslan und Trainer Markus Anfang aufatmen.

Nach dem schwachen Auftakt ins neue Jahr und zuletzt sieben Ligaspielen in Serie ohne Dreier ist Dynamo Dresden wieder ein Sieg gelungen. Mit 3:1 schlug der Zweitliga-Absteiger den Aufsteiger VfB Oldenburg und ließ dem Frust der letzten Woche ein Erfolgserlebnis folgen. Dabei sah nach einem schwachen Beginn alles ganz anders aus.

Oldenburg startete deutlich stärker in die Partie und belohnte sich durch einen Freistoß von Christopher Buchtmann bereits in der 17. Spielminute für den erhöhten Aufwand, alles sah nach dem nächsten Misserfolg der Dresdner in dieser Saison aus. "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt", begann Markus Anfang sein Resümee am "Magenta Sport"-Mikrofon. Besonders bemängelte der Trainer die Zweikampfführung seiner Elf in Durchgang Nummer eins. "Es war jetzt nicht so, dass Oldenburg uns gnadenlos an die Wand gespielt hat, aber wir sind nicht in unser Spiel gekommen, das muss man ganz klar sagen", so der 48-Jährige.

Anfangs Kabinenansprache zeigt Wirkung

Eine Entwicklung, die besonders angesichts der Worte von Routinier Stefan Kutschke nach dem Remis gegen Meppen am vergangenen Wochenende ärgerlich war. Dem Stürmer hatte da besonders die Einstellung seiner Mitspieler missfallen, gegen Oldenburg sollte das eigentlich besser laufen. "Vom Sagen alleine setzen wir das halt nicht um", meinte auch Ahmet Arslan, der in den zweiten 45 Minuten mit zwei Treffern zum Matchwinner avancierte. "Wir haben das in der ersten Hälfte nicht gut gemacht, aber das ist mir jetzt auch egal. Wir müssen uns daran festhalten, was wir in der zweiten Hälfte geleistet haben."

Nach einer deutlichen Ansage des Trainers in der Halbzeitpause ("Ich bin dann auch ein bisschen lauter geworden") kam Dynamo grundverändert in die zweite Hälfte. Plötzlich spielten die Sachsen mutig nach vorne und forcierten den Ausgleich. Am Ende einer schönen Kombination stand Arslan nach Vorarbeit von Akoto goldrichtig und drückte die Kugel über die Linie. Wenig später traf Borkowksi zum 2:1 - Spiel gedreht. "Wir haben in diesen Situationen dann zielstrebig nach vorn gespielt, sind aus dem Mittelfeld in die Schnittstellen gegangen und sind nachgegangen", analysierte Anfang.

Wir können das, aber wir müssen es halt abrufen. Markus Anfang

Überrascht zeigte sich der Fußballlehrer von der deutlichen Leistungssteigerung allerdings nicht. "Die Jungs haben das in der Vorbereitung alles so gespielt. Wir können das, aber wir müssen es halt abrufen", so Anfang. Nach dem Schlusspunkt durch Arslan, der mit seinem zweiten Treffer den Erfolg endgültig absicherte, stand dann der erste Sieg im Kalenderjahr 2023 und der erste Dreier gegen einen Aufsteiger in dieser Saison.

Lange Zeit zum Feiern bleibt allerdings nicht, am kommenden Montag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist mit 1860 München eines der Top-Teams der 3. Liga im Rudolf-Harbig-Stadion zu Gast. Das Ziel dort sei es dann, die Leistung der zweiten Hälfte "über die kompletten 90 Minuten" abzurufen. "Wenn wir das schaffen, dann werden wir immer nah dran sein, Spiele zu gewinnen", kommentierte Anfang im Hinblick auf das kommende Duell.