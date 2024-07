Erleichterter Vejrgang: eEURO-Titel "nimmt eine Menge Druck von mir"

Bei der eEURO in Berlin gewann Anders Vejrgang seinen ersten großen Einzeltitel. Im Interview sprach er mit kicker eSport über die Bedeutung seines Siegs, den steinigen Weg zum Triumph und die anstehende FC-24-WM.

Noch keine Silbe hatte Anders Vejrgangs Mund verlassen, da war bereits deutlich zu erkennen, was er kurz darauf selbst bestätigte: "Ich bin natürlich sehr glücklich, aber auch sehr erleichtert." Man konnte förmlich spüren, welches Gewicht dem jungen Dänen von den Schultern abgefallen war. Endlich hat er ihn: den ersten großen Einzeltitel seiner eSport-Laufbahn.

Wunderkind erfüllt die Prophezeiung

Was gemessen am Alter des immer noch erst 18-Jährigen wie eine überzogene Formulierung wirken könnte, ist dabei keineswegs als solche zu verstehen. "Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis ich meinen ersten großen Titel im Einzel gewinne", sagte Vejrgang selbst. Und das nachvollziehbarerweise. Schließlich folgen ihm die großen Erwartungen und das Attribut "Wunderkind" bereits, seitdem er in der Fußball-Simulation von EA SPORTS einst mit einer unglaublichen Serie von über 500 gewonnenen FUT-Champs-Spielen am Stück erstmals groß auf sich aufmerksam machte. Damals war er gerade mal 15 Jahre alt.

Seitdem ist viel passiert. Mehrere deutsche Meisterschaften, die diesjährige Titelverteidigung im DFB-ePokal und der Gewinn der Klub-Weltmeisterschaft standen vor dem Wochenende bereits in der Vita Vejrgangs. Allesamt riesige Erfolge, aber eben Team-Titel mit den RBLZ aus Leipzig.

Entsprechend "stolz" sei der Däne daher nun, "dieses Turnier gewonnen zu haben" - speziell ob des äußerst steinigen Wegs zum eEURO-Champion. In allen drei Runden hatte sich Vejrgang jeweils einem 0:2-Rückstand gegenübergesehen, konnte die Spiele jedoch eins nach dem anderen immer wieder auf seine Seite ziehen.

Ich hätte früher vielleicht anders reagiert, mehr Emotionen gezeigt. Anders Vejrgang

"Ich bin immer ruhig geblieben und hatte keine schlechten Gedanken im Kopf", fasste der 18-Jährige sein Erfolgsgeheimnis zusammen und sah darin eine mit der Zeit gewachsene Stärke. "Natürlich habe ich mich verbessert. Ich hätte früher vielleicht anders reagiert, mehr Emotionen gezeigt", so Vejrgang, der jedoch auch betonte: "Die Leute haben zu viel darüber geredet und damit übertrieben, dass ich vor ein paar Jahren mental so schwach gewesen sein soll."

Spätestens seit dem eEURO-Finale gegen Leipzig-Kollege Umut Gültekin, der Gastgeber Deutschland vertrat, sollte mit dieser Kritik zumindest vorerst Schluss sein. Schließlich drehte der Däne nicht nur das zwischenzeitliche 0:2 auf ein 3:2, sondern fand auf den neuerlichen Ausgleich auch noch die perfekte Antwort: den 4:3-Siegtreffer.

Vejrgang wendet erneuten RBLZ-Schock ab

"Wir kennen uns gegenseitig so gut. Ich hatte das Gefühl, dass es einfach sein soll, wenn ich es wie in den Spielen vorher zum 2:2 schaffe", resümierte Vejrgang das RBLZ-interne Duell, das für ihn auch aus einem anderen Aspekt eine gewisse Brisanz bot. Im Rennen um die deutsche Einzelmeisterschaft verlor er immerhin gegen Levy Finn Rieck, den dritten Akteur des Leipziger VBL-Teams.

Ein Umstand, der in Kombination mit dem Zwei-Tore-Rückstand durchaus eine Wirkung auf den dänischen eNationalspieler hatte: "Natürlich kommst du ein wenig ins Grübeln. Im VBL Grand Final habe ich gegen meinen anderen Teamkollegen verloren. Wenn du dann 0:2 hinten liegst, kannst du schnell daran denken, dass du schon wieder gegen einen Mitspieler verlierst."

Ich will alle Turniere gewinnen. Anders Vejrgang

Diesmal konnte Vejrgang die Niederlage jedoch abwenden und sicherte sich damit den so heiß ersehnten Titel - dem direkt der nächste, noch etwas größere Triumph folgen könnte: Die FC Pro World Championship steht vor der Tür und der frisch gekürte eEuropameister möchte erneut ganz oben angreifen. "Ich will immer alle Turniere gewinnen, obwohl ich weiß, dass das nicht möglich ist", umriss er sein Mindset, mit dem es "jeden Wettbewerb" anzugehen gelte.

Satt ist der Youngster nach seinem ersten großen Einzeltitel also noch lange nicht. Vielmehr scheint er Geschmack daran gefunden zu haben - und sinnt nach der kleinen internen RBLZ-Revanche direkt auf die nächste Wiedergutmachung: "Das letzte Finale, das ich verloren habe, war gegen einen Brasilianer", spielt er auf das Endspiel der FC Pro Open gegen 'PHzin' an. "Er ist natürlich nicht aus Europa und war nicht bei der eEURO, daher will ich diese Revanche bei der WM noch."

Verbissen ist Vejrgang dabei allerdings nicht: "Sagen wir mal, ich verliere bei der Weltmeisterschaft. Dann wäre das nicht gut, aber dieser Sieg hier heute nimmt eine Menge Druck von mir."

Die WM-Endrunde dürfte der Däne daher mit einer gewissen Lockerheit angehen, ob derer die Konkurrenz um den Brasilianer gewarnt sein sollte. Schließlich habe Vejrgang noch deutlich mehr zu bieten als bei der eEURO gesehen: "Ich habe heute noch nicht mal auf meinem besten Level gespielt", verriet er kicker eSport nach seinem - bislang - größten Triumph.