Erlangen plant mit Schweiz-Überflieger Zehnder - und wirft Mävers raus

Der HC Erlangen hat am Tag vor dem Start der Handball-Europameisterschaft über tiefgreifende Personalentscheidungen informiert. Dazu zählen auch zwei Vertragsverlängerungen.

Der eine soll zurückkommen, der andere nicht mehr in der Bundesliga mitwirken: Manuel Zehnder (li.) und Veit Mävers. imago images (2)

Der HC Erlangen steht in der EM-Pause nur auf Rang 14, punktgleich mit Aufsteiger ThSV Eisenach, der den ersten Abstiegsplatz innehat. Viel zu wenig für die Ansprüche der Mittelfranken, die sich in dieser Saison eigentlich nach oben orientieren wollten. Am Dienstag hat der HCE nun über einige tiefgreifende Personalentscheidungen informiert.

So ist Europameister Johannes Sellin ab sofort Co-Trainer des Erlanger Cheftrainers Hartmut Mayerhoffer. Sellin, der im vergangenen Sommer seine Karriere als Spieler beendet hatte, hat die in dieser Saison massiv verjüngte Drittligamannschaft der Mittelfranken mit großem Erfolg weiterentwickelt und wird dieser als Trainer auch in der Rückrunde zur Verfügung stehen. Tom Hankel bleibt Assistent im Trainerteam um Mayerhoffer und ist weiterhin für technische Aufgaben zuständig.

Schlechte Nachrichten erhielt Veit Mävers, der im Sommer mit großen Hoffnungen von der TSV Hannover-Burgdorf nach Erlangen gewechselt war. Wie der Verein mitteilte, gehört der Spielmacher ab sofort nicht mehr zum Bundesligakader des HCE. "Sportliche Gründe haben die Leitung des einzigen bayerischen Handball-Erstligisten dazu bewogen, diese Veränderung vorzunehmen", schreibt der Klub auf seiner Website.

Stattdessen plant der HC Erlangen in der Saison 2024/25 fest mit Regisseur Nico Büdel, dessen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Juni 2025 verlängert wurde. Gemeinsam soll er auf der Spielmacherposition mit dem Schweizer Nationalspieler Manuel Zehnder wirbeln, den die Erlanger in dieser Saison an Aufsteiger Eisenach verliehen haben.

Was passiert wirklich mit Zehnder im Sommer?

Nicht die beste Entscheidung, wie sich herausstellen sollte: Zehnder erlebte eine Leistungsexplosion, ist Top-Torschütze der Bundesliga mit 148 Treffern aus 19 Spielen und hat sich auf die Zettel der ganz großen Klubs katapultiert. Nicht umsonst wollte Bundestrainer Alfred Gislason den Mittelmann für die deutsche Nationalmannschaft gewinnen. Starke EM-Leistungen Zehnders könnten zusätzlich Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen wecken. Ob die Rückkehr nach Erlangen wirklich zustandekommt, bleibt abzuwarten.

Darüber hinaus hat Erlangen auch Abwehrchef Nikolai Link mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet. "Seine überragenden Leistungen in der laufenden Saison waren ausschlaggebend für den Wunsch des Vereins, dass Link sein Karriereende nochmals um ein Jahr verschiebt und in seine 14. Saison mit dem Bundesligateam der Erlanger geht", so der HCE.