Erlangen geht baden: Pokalsieger Lemgo feiert zweiten Sieg nacheinander

Am Samstagabend waren in der Handball-Bundesliga vier Spiele angesetzt: Wetzlar hatte in einem der frühen Spiele Göppingen empfangen und unentschieden gespielt, während Hannover einmal mehr leer ausgegangen war. Dann brannte Flensburg-Bezwinger Erlangen gegen Pokalsieger Lemgo auf die Kür, verlor aber mit 24:28.

Mächtig bedient: Erlangens Torwart Martin Ziemer. imago images/Zink