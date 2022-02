Wichtiger Auswärtserfolg für Flensburg

Die SG Flensburg-Handewitt hat im Kampf um die Meisterschaft und die Qualifikation für die Champions League einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert.

Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla setzte sich am Sonntag mit 30:26 (15:13) beim HC Erlangen durch. Bester SG-Werfer war Hampus Wanne mit sechs Toren. Für die Gastgeber war der ehemalige Flensburger Simon Jeppsson mit sieben Treffern am erfolgreichsten. Die Norddeutschen schienen beim 10:5 (16.) die Partie im Griff zu haben. Dann aber sorgte ein 4:0-Lauf der Gastgeber für neue Spannung. Durch den Siebenmetertreffer von Nationalspieler Christoph Steinert zum 13:13 (28.) glichen die Erlanger wieder aus.

Nach dem Seitenwechsel zogen die Flensburger, die im Hinspiel in eigener Halle nur Unentschieden gegen die Erlanger gespielt hatten und im Pokal an der Franken gescheitert waren, erneut davon. Rechtsaußen Marius Steinhauser traf zum 21:16 (40.). Nach einem Foul an Franz Semper sah Steinert noch die Rote Karte (56.). Großen Anteil an 14. Saisonsieg der SG hatte auch Torhüter Kevin Möller. Der Däne kam auf insgesamt zwölf Paraden.

HC Erlangen - SG Flensburg-Handewitt 26:30 (13:15)

Tore HC Erlangen: Jeppsson 7/2, Steinert 5/3, Bissel 4, S. Firnhaber 4, Büdel 2, Metzner 2, Leban 1, N. Link 1

SG Flensburg-Handewitt: Wanne 6/5, Golla 5, Steinhauser 4, E. M. Jakobsen 3, Röd 3, Semper 3, Gottfridsson 2, Larsen 2, Hald 1, Johannessen 1

Schiedsrichter: Simon Reich (Fellbach)/Hans-Peter Brodbeck (Heppenheim)

Strafminuten: 8 / 6

Disqualifikation: Steinert (55.) / -