Erkrankter Nagelsmann im Hotel - "Werden in der Halbzeit Kontakt aufnehmen"

Der FC Bayern muss im Champions-League-Spiel bei Benfica Lissabon auf Trainer Julian Nagelsmann verzichten.

Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwochabend mitteilte, kann der 34-Jährige "aufgrund eines grippalen Infekts leider nicht auf der Bank sitzen". Vertreten wird der Chefcoach durch seine Assistenten Xaver Zembrod und Dino Toppmöller.

"Es ist alles besprochen, Julian hat das gestern alles noch eingeteilt", sagte Toppmöller kurz vor dem Anpfiff bei DAZN. Zudem verriet der Nagelsmann-Vertreter, dass in der Halbzeit "mal Kontakt aufgenommen wird" mit dem erkrankten Cheftrainer, der das Spiel vom Hotelzimmer aus beobachtet. Eine direkte Verbindung zu Toppmöller während des Spiels gibt es nicht.

Die Partie im Estádio da Luz wird um 21 Uhr angepfiffen. Die Bayern streben ihren dritten Sieg im dritten Gruppenspiel an. 2020 hatten die Münchner in diesem Stadion durch ein 1:0 gegen Paris St. Germain die Champions League gewonnen. Matchwinner für den FC Bayern war damals Kingsley Coman mit einem sehenswerten Kopfballtreffer - der französische Nationalspieler kehrt gegen Benfica in die Startformation zurück. Zuletzt begann der Offensivspieler beim Supercup-Spiel im August, als die Bayern 3:1 in Dortmund siegten.

Die Franzosen schalteten damals im Halbfinale die von Nagelsmann trainierten Leipziger aus. Aufgrund der Pandemie wurde Königsklasse im August 2020 in Turnierform ausgetragen - ohne Hin- und Rückspiel. PSG, damals noch von Thomas Tuchel betreut, ließ RB beim 3:0 keine Chance.

