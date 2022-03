Erkältungswelle bei Paris-Nizza: Auch Politt gibt auf - Roglic in Gelb

Die 5. Etappe von Paris-Nizza war von etlichen krankheitsbedingten Ausfällen geprägt. Top-Favorit Primoz Roglic blieb davon unbeeindruckt und übernahm die Führung in der Gesamtwertung.

Eine Erkältungswelle hat bei der traditionsreichen Rad-Fernfahrt Paris-Nizza für eine selten zuvor gesehene Anzahl an krankheitsbedingten Aufgaben an einem Tag gesorgt. 18 Profis traten am Donnerstag erst gar nicht zum Start der fünften Etappe an, 13 davon klagten über Erkältungssymptome. Während der Etappe stiegen weitere vier Profis aus. Positive Coronafälle gab es nach offiziellen Angaben nicht.

Nach Schachmann: Auch Politt steigt aus

Unter den Aufgaben befand sich auch der deutsche Klassiker-Spezialist Nils Politt. Der Kölner vom Team Bora-hansgrohe beendete das Rennen einen Tag nach dem Aus von Vorjahressieger Maximilian Schachmann ebenfalls vorzeitig. Das Team Israel-Premier Tech war nur noch mit einem von ursprünglich sieben Fahrern vertreten.

McNulty siegt nach Solofahrt

Auf dem hügeligen Teilstück über 188,8 Kilometer von Saint-Just-Saint-Rambert nach Saint-Sauveur-de-Montagut verlor der Gesamtführende Belgier Wout van Aert überraschend früh den Anschluss. Somit ergriff sein Teamkollege und Top-Favorit Primoz Roglic die Initiative und übernahm das Gelbe Trikot des Spitzenreiters. Die Etappe gewann der US-Amerikaner Brandon McNulty als Solist.

5. Etappe Saint-Just-Saint-Rambert - Saint-Sauveur-de-Montagut (188,80 km)

1. Brandon McNulty (USA) - UAE Team Emirates 4:53:30 Std.; 2. Franck Bonnamour (Frankreich) - B&B Hotels p/b KTM + 1:58 Min.; 3. Matteo Jorgenson (USA) - Movistar Team; 4. Harm van Houcke (Belgien) - Lotto-Soudal + 2:30; 5. Laurent Pichon (Frankreich) - Team Arkea-Samsic + 4:01; 6. Anthony Turgis (Frankreich) - Team TotalEnergies + 4:02; 7. Valentin Madouas (Frankreich) - Groupama-FDJ + 4:57; 8. Owain Doull (Großbritannien) - EF Education-EasyPost; 9. Pierre-Roger Latour (Frankreich) - Team TotalEnergies + 5:43; 10. Quentin Pacher (Frankreich) - Groupama-FDJ; ... 63. Georg Zimmermann (Neusäß) - Wanty-Gobert + 12:08; 79. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM + 17:28; 100. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Cofidis + 24:22; 107. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Team DSM; 120. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 5. Etappe

1. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma 16:50:28 Std.; 2. Simon Yates (Großbritannien) - BikeExchange + 39 Sek.; 3. Pierre-Roger Latour (Frankreich) - Team TotalEnergies + 41; 4. Daniel Felipe Martinez Poveda (Kolumbien) - Ineos Grenadiers + 56; 5. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe + 59; 6. Adam Yates (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 1:11 Min.; 7. Sören Kragh Andersen (Dänemark) - Team DSM + 1:26; 8. Jack Haig (Australien) - Bahrain Victorious + 1:35; 9. Nairo Quintana (Kolumbien) - Team Arkea-Samsic + 1:45; 10. Jon Izagirre Insausti (Spanien) - Cofidis + 2:01; ... 54. Georg Zimmermann (Neusäß) - Wanty-Gobert + 15:19; 56. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM + 15:46; 82. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 27:45; 88. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Cofidis + 30:07; 112. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Team DSM + 44:09