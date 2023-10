Erkältung hält an: Kimmich fehlt im DFB-Abschlusstraining

Bereits am Donnerstag hat Joshua Kimmich das DFB-Training sausen lassen müssen, einen Tag später nun auch das Abschlusstraining unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann. Sein Einsatz gegen die USA bleibt fraglich.

Joshua Kimmich soll in den nächsten Monaten und allen voran bei der im Sommer anstehenden Heim-Europameisterschaft unter Julian Nagelsmann zum wichtigen Anker im zentralen Mittelfeld werden. Sein Start unter dem neuen Bundestrainer, den der Bayern-Profi noch bestens aus gemeinsamen Münchner Zeiten (2021 bis 2023) kennt, verläuft jedoch nicht nach Plan.

So hatte Kimmich zunächst einmal am Donnerstag das Training mit der Nationalmannschaft aufgrund von Erkältungssymptomen ausfallen lassen - und fehlte jetzt auch einen Tag später beim Abschlusstraining in Foxborough/Foxboro auf dem Platz des MLS-Clubs New England Revolution. Die offenbar noch anhaltende Erkältung zwang ihn dazu.

Es sieht also nicht danach aus, als könnte der bislang 80-mal für Deutschland aufgelaufene Kimmich in Hartford im Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field beim anstehenden Duell mit den USA (21 Uhr MESZ, LIVE! bei kicker) mitwirken. Das Spiel nächste Woche gegen Mexiko (18. Oktober nachts um 2 Uhr MESZ) ist da schon wahrscheinlicher.

Der Rest ist fit

Alle weiteren 25 DFB-Profis waren bei der finalen Übungseinheit vor dem Test gegen die USA in Massachusetts dabei - also auch Kimmichs potenzielle Vertretungen Leon Goretzka (FC Bayern, 53 Länderspiele) und Neuling Pascal Groß (Brighton & Hove Albion, zwei Länderspiele).

Anschließend stand für das Team die Reise nach Hartford an, wo sich Nagelsmann am frühen Abend (Ortszeit) noch zu den Spielvorbereitungen bei einer Pressekonferenz äußern wollte. Rede und Antwort steht dabei auch Jamal Musiala vom FC Bayern.