Eritreer Girmay sprintet in Nottwil zum Sieg

Biniam Girmay hatte im Schlusssprint der zweiten Etappe der Tour de Suisse die Nase vorne. Für den Eritreer ist es der nächste bedeutende Sieg seiner Profikarriere.

Unter dem Jubel seiner Landsleute aus Eritrea hat Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) einen weiteren bedeutenden Sieg im Radsport geholt. Der 23-Jährige, der einst über das Entwicklungsprogramm des Weltverbandes UCI in den Profiradsport gekommen war, gewann am Montag die zweiten Etappe der Tour de Suisse nach einem nervösen Rennverlauf mit einem letztlich glimpflich verlaufenden Massensturz.

Dabei ließ Girmay nach 173,7 Kilometer von Beromünster nach Nottwil namhafte Konkurrenz im Sprint hinter sich: Der frühere Mailand-Sanremo-Sieger Arnaud Demare (Groupama-FDJ) und der neunmalige Tour-Etappensieger Wout van Aert (Jumbo-Visma), der zu früh den Sprint angezogen hatte, landeten auf den Plätzen zwei und drei. Als bester Deutscher kam Michael Schwarzmann (Lotto - Dstny) als 29. ins Ziel

Girmay hatte bereits im Vorjahr für Furore gesorgt, als er als erster Afrikaner den Klassiker Gent-Wevelgem gewann und anschließend auch eine Etappe beim Giro d'Italia einfuhr. Am 1. Juli will der talentierte Sprinter erstmals bei der Tour de France an den Start gehen. "Ich war selbst überrascht. Das ist verrückt. Das bedeutet mir sehr viel. Vor meinen Leuten zu gewinnen, ist unglaublich", sagte Girmay.

Küng verteidigt das Gelbe Trikot

An der Spitze der Gesamtwertung blieb indes alles beim Alten. Der Schweizer Stefan Küng trägt nach seinem Auftaktsieg im Zeitfahren weiter das Gelbe Trikot. Fünf Sekunden dahinter folgt der Belgier Remco Evenepoel. Van Aert schob sich dank der Bonussekunden auf Platz drei. Bester Deutscher in der Gesamtwertung bleibt dank seines starken Auftakt-Zeitfahrens Maximilian Schachmann, er belegt Rang 13.

Die dritte Etappe führt am Dienstag über 143,8 km von Tafers nach Villars-sur-Ollon. Auf dem kürzesten Teilstück der gesamten Rundfahrt mit einer Bergankunft nach 2700 bewältigten Höhenmetern über zwei Berge der ersten Kategorie müssen die Klassementfahrer zur Wahrung ihrer Chancen besonders aufmerksam sein.

2. Etappe Beromünster/Schweiz - Nottwil/Schweiz (173,70 km):

1. Biniam Girmay Hailu (Eritrea) - Intermarché-Circus-Wanty 3:53:37 Std.; 2. Arnaud Demare (Frankreich) - Groupama-FDJ + 0 Sek.; 3. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma; 4. Pavel Bittner (Tschechien) - Team DSM; 5. Peter Sagan (Slowakei) - Team TotalEnergies; 6. Jordi Meeus (Belgien) - Bora-hansgrohe; 7. Ivan Garcia Cortina (Spanien) - Movistar Team; 8. Alex Aranburu Deba (Spanien) - Movistar Team; 9. Mike Teunissen (Niederlande) - Intermarché-Circus-Wanty; 10. Cedric Beullens (Belgien) - Lotto Dstny; ... 29. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto Dstny; 32. Felix Engelhardt (Kempten) - Team Jayco AlUla; 37. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe; 57. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Team DSM; 70. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe; 98. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis; 125. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers + 39; 152. Johannes Adamietz (Ulm) - Lotto Dstny + 11:13 Min.; 154. Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)) - EF Education-EasyPost; 157. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 2. Etappe:

1. Stefan Küng (Schweiz) - Groupama-FDJ 4:07:08 Std.; 2. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step + 5 Sek.; 3. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma + 6; 4. Magnus Sheffield (USA) - Ineos Grenadiers + 11; 5. Johan Price-Pejtersen (Dänemark) - Bahrain Victorious + 17; 6. Mattias Skjelmose Jensen (Dänemark) - Trek - Segafredo + 19; 7. Stefan Bissegger (Schweiz) - EF Education-EasyPost + 20; 8. Matteo Sobrero (Italien) - Team Jayco AlUla; 9. Kasper Asgreen (Dänemark) - Soudal Quick-Step + 23; 10. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 25; ... 13. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe + 27; 27. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Team DSM + 43; 89. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 1:14 Min.; 106. Felix Engelhardt (Kempten) - Team Jayco AlUla + 1:26; 109. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe + 1:29; 114. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers + 1:35; 124. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto Dstny + 1:51; 150. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 11:55; 153. Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)) - EF Education-EasyPost + 11:58; 157. Johannes Adamietz (Ulm) - Lotto Dstny + 13:08