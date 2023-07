Erinnerungen werden wach: Saints holen Graham zurück

Im Dress der New Orleans Saints hat Jimmy Graham einst mächtig Spuren hinterlassen, ehe seine Karriere innerhalb der NFC North etwas abgeflacht ist. Nun will es der routinierte Tight End nochmals wissen - bei seinem Ex-Team.

Vor über 13 Jahren hatten sich die New Orleans Saints im damaligen NFL-Draft für Jimmy Graham entschieden - in der 3. Runde an 95. Stelle. Im Anschluss wurde schnell klar: ein goldrichtiger Move.

Denn der Tight End vom College in Miami (Florida) lief in seinen ersten Jahren im hochprofessionellen American Football extrem heiß. In seinem ersten Spiel gelang ihm zum Beispiel direkt ein 19-Yard-Touchdown. Am Ende seiner Rookie-Saison 2010/11 standen für ihn 31 gefangene Pässe für ordentliche 356 Yards und fünf TDs zu Buche.

Es folgte ein großer Satz: Denn schon in seiner zweiten Spielzeit verbuchte er als Stammspieler der Offense rund um Star-Quarterback Drew Brees 99 Catches für 1310 Yards und elf Touchdowns - erste Pro-Bowl-Nominierung inklusive. Es folgten Jahre mit neun, 16 und zehn TDs und zwischenzeitlich ein Vertrag zum zum damaligen Zeitpunkt bestbezahlten Tight End aller Zeiten mit über 40 Millionen US-Dollar.

Carr und Graham - klappt das?

Im Jahr 2015 kam es jedoch zum Abschied und zum Aufbruch bei den Seattle Seahawks, wo er im Zusammenspiel mit Russell Wilson aber nicht mehr richtig an die großen Tagen bei den Saints erinnern konnte. Erst recht nicht, als er sich in die NFC North aufmachte. Dort spielte Graham in den Spielzeiten 2018/19 und 2019/20 zusammen mit Aaron Rodgers bei den Green Bay Packers (nur knapp über 1000 Yards und fünf Touchdowns insgesamt in beiden Jahren), ehe er zu den Chicago Bears weiterzog - und hier nach gutem Start (acht TDs 2020/21) extrem abbaute sowie vergangene Saison gar nicht mehr spielte.

Nun aber will es Graham nochmals wissen - im Alter von 36 Jahren. Der Routinier nämlich schloss sich für ein Jahr den New Orleans Saints, also seinem ersten NFL-Team, wieder an. Dort soll es im besten Fall mit dem neuen Quarterback Derek Carr wieder etwas werden.

Insgesamt bringt es der Tight End in seiner Profikarriere bislang auf 184 Spiele, 713 Catches, 8506 Yards und stolze 85 Touchdowns.