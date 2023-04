Erinnerungen an Leverkusen: Rumänischer Referee schwer in der Kritik

Das packende Viertelfinal-Hinspiel zwischen Milan und Napoli erzählte viele Geschichten. Der rumänische Referee Istvan Kovacs schrieb seine ganz eigene.

Es war die zu erwartende hochintensive Begegnung in San Siro am Mittwochabend, für die die UEFA den rumänischen Unparteiischen Istvan Kovacs nach Mailand geschickt hatte. Dieser ahndete 29 Fouls, verteilte neun Gelbe und eine Gelb-Rote Karte. Kritik musste sich der 38-Jährige nach dem 1:0 Milans, das keines seiner sechs Champions-League-Duelle mit italienischen Klubs verlor (drei Siege, drei Remis), von beiden Seiten anhören.

"Mir persönlich hat die Schiedsrichterleistung überhaupt nicht gefallen, man kann nicht so anfangen und dann in der zweiten Halbzeit seine Linie komplett ändern und für alles eine Verwarnung aussprechen", haderte TV-Experte Clarence Seedorf, der zwischen 2002 und 2012 zehn Jahre lang für Milan gekickt hatte. Tatsächlich sprach Kovacs vor der Pause lediglich zwei Verwarnungen aus - eine für Neapels Piotr Zielinski und eine für Milans protestierenden Coach Stefano Pioli.

Es tut mir leid für Napoli. Clarence Seedorf

Ab der 71. Minute regnete es dann Gelbe Karten, sogar derer zwei binnen drei Minuten für André-Frank Zambo Anguissa, der Napoli damit im Rückspiel fehlen wird. Gäste-Trainer Luciano Spalletti nannte es "eine unfaire Entscheidung". Nach der ersten Verwarnung für Zambo Anguissa hatte auch Giovanni di Lorenzo Gelb gesehen, was Seedorf nicht nachvollziehen konnte: "Die Verwarnung für di Lorenzo ist ungerecht, er tut nichts, er protestiert ein wenig und er ist auch Kapitän. Es tut mir leid für Napoli, die im Rückspiel nicht mit den ihnen zur Verfügung stehenden Männern spielen können. Der Schiedsrichter hat die Karten neu gemischt und das bedaure ich. Ich gewinne gerne gegen starke Mannschaften."

Ähnliche Erfahrungen machte Milan-Kapitän Davide Calabria. Der Rechtsverteidiger sah noch nach Schlusspfiff die Gelbe Karte und haderte hinterher am Mikrofon von "Amazon Prime": "Der Schiedsrichter rief mich und di Lorenzo das ganze Spiel über zu sich, weil es Probleme mit dem VAR gab, der mal funktionierte und mal nicht. Ich bat um eine Erklärung, doch der Vierte Offizielle schob mich weg." Der Italiener habe es nicht verstehen können, "warum es mir nicht erlaubt war zu sprechen, ich bin der Kapitän. Ich wurde sogar verwarnt - diese Karte ist völlig dumm. Wenn ich als Kapitän nicht mit dem Schiedsrichter reden darf, wer dann?"

Neapel muss im Rückspiel allerdings nicht nur auf Zambo Anguissa verzichten, denn wegen einer Gelbsperre wird auch Innenverteidiger Min-Jae Kim zum Zuschauen gezwungen. Die Verwarnung sah der Südkoreaner nur fünf Minuten nach der Hinausstellung seines Teamkollegen. Nicht etwa für ein Foul, sondern Kovacs ahndete wohl eine abfällige Handbewegung Kims.

"Der Schiedsrichter macht alle wütend"

Spalletti zog in Bezug auf diese Sperre einen vielsagenden Vergleich: "Wenn man von Kim spricht, dann erkläre man mir bitte die Botschaft an die Kinder zu Hause, dass man einen Wutanfall bekommen und eine Eckfahne zerstören kann, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man will." Gemeint war Rafael Leao, der nach einer vergebenen Möglichkeit die Eckfahne aus ihrer Verankerung gekickt hatte. Die Begegnung musste sogar kurzzeitig unterbrochen werden, um Ersatz zu montieren. Der Portugiese kam ohne Gelbe Karte davon.

"Der Schiedsrichter macht alle wütend", titelte "Tuttosport" am Donnerstag. Milan-Coach Pioli wollte sich nicht zu sehr mit dem Unparteiischen beschäftigen, er denke bereits jetzt "nur an das Rückspiel". Der 57-Jährige war zufrieden mit der Vorstellung seines Teams, schob aber ehrlich hinterher: "Ich bedauere nur, dass wir kein zweites Tor geschossen haben. Wir hätten schneller spielen müssen und haben vielleicht zu wenig gewagt, aber es war trotz allem eine gute Leistung."

Kovacs verhagelt Xabi Alonsos CL-Premiere

In dieser Champions-League-Saison blieb besonders ein Auftritt von Kovacs im Gedächtnis haften: Bei Leverkusens 0:3 gegen Porto in der Gruppenphase "verdiente" sich der Rumäne die kicker-Note 6,0. Bei der Champions-League-Premiere für Xabi Alonso als Trainer unterliefen Kovacs viele kleine und zwei gravierende Fehler, weil er bei den Elfmeter-Entscheidungen gegen Leverkusen völlig überzog. Die leichten Berührungen hätten nicht geahndet werden dürfen. Ein Urteil, das so mancher auch in San Siro über Kovacs gefällt haben dürfte.