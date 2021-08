Erinnerungen an Freiburg: Müller will seine Serie verteidigen

In der vergangenen Saison stand er noch auf der anderen Seite und gewann beide Bundesliga-Partien. Diesmal will Florian Müller im Tor der Stuttgarter gegen Freiburg gewinnen und eine kleine, persönliche Serie verteidigen.

In 31 Partien hütete Müller, der Neuzugang der Schwaben, im Vorjahr das Tor der Badener, meist mehr als erwähnenswert. Für fünf Millionen Euro landete Müller nach seinem Leihjahr im Breisgau über den FSV Mainz in Stuttgart, wo er am Samstag auf die Kollegen von früher und Kontrahenten von Samstag trifft. "Derbys sind immer etwas Besonderes", erklärt der 23-Jährige. "Dieses Mal noch mehr, weil ich ja letzte Saison in Freiburg gespielt habe. Ich freue mich extrem darauf."

Mit dem SC konnte er gleich beide Bundesliga-Partien gegen den VfB gewinnen. Mit starken Leistungen dazu, einer kicker-Note 2,5 beim 3:2 in der Hinrunde, und einer glatten 1 beim 2:1 in der Rückrunde. Eine kleine, aber feine Siegesserie, die er fortschreiben möchte. Wenn auch auf der anderen Seite stehend und fliegend, im Tor seines neuen und aktuellen Arbeitgebers. "Freiburg ist gut in die Saison gestartet", so Müller, der dennoch das Landesduell für sich und den VfB entscheiden möchte.

"Es geht zwar nicht gegen den KSC, aber ..."

Die Stuttgarter sind mit ihrer Sommerverpflichtung für die Nachfolge des zu Borussia Dortmund abgewanderten Gregor Kobel sehr zufrieden. Allerdings sei die Wahl auf Müller "nicht nur aufgrund der Freiburg-Spiele, sondern wegen der gesamten Saison" gefallen, wie Sven Mislintat erklärt.

Auch der VfB-Sportdirektor blickt mit einer gewissen Anspannung und Vorfreude auf das Baden-Württemberg-Derby: "Es geht zwar nicht gegen den KSC, aber dennoch ist es ein besonderes Spiel für uns."