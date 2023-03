Erinnerungen an Flicks Debüt 2019: Erst das Abtasten, dann Lewandowski

Die Bayern treten mit einem neuen Trainer daheim gegen den BVB an. Da war doch schon mal was? Richtig, und irgendwie auch nicht. Ein Rückblick in den November 2019, als die Münchner unter Hansi Flick mit 4:0 siegten.

Am 11. November 2019 in Feierlaune: Benjamin Pavard, Leon Goretzka, Robert Lewandowski und Serge Gnabry (v. li.). imago images/ULMER Pressebildagentur