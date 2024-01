Erik Wudtke, Bob Hanning und Axel Kromer im Video zu Deutschland gegen Frankreich

"Wir spielen gegen eine der beiden besten Mannschaften der Welt", sagt Deutschlands Co-Trainer Erik Wudtke vor dem abschließenden Vorrundenspiel gegen Frankreich (20.30 Uhr, ARD).

"Respekt vor den Leistungen der Spieler ist angebracht, aber Angst ist auf jeden Fall der falsche Berater", so Wudtke, der Les Bleus eine "völlig andere Spielweise als Dänemark" attestiert. "Sie sind immer in der Lage den Ball mit viel Körperkontakt weiterzuspielen. Sie sind im Innenblock sehr präsent."

"Wenn es uns gelingt die vielen Kreuzungen der Franzosen zu stören und dafür zu sorgen, dass der Spielfluss gestört wird, dann können wir auch mit dem Tempospiel den einen oder anderen Nackenschlag in Form von leichten Toren erzielen", erklärt Axel Kromer., Sportvorstand des Deutschen Handballbunds.

Immer etwas besonderes

"Jetz guckt alles auf Frankreich. Die EM geht am Dienstag los", betont Hanning die Bedeutung des Duells mit dem Olympiasieger. Mit einem Sieg reist man verlustpunktfrei zur Hauptrunde nach Köln. Einen Punktverlust oder eine Niederlage würde man als Hypothek in die nächste Runde nehmen. "Deutschland gegen Frankreich ist immer was Besonderes. Das werden wir sehen und zu spüren bekommen."

Wenn Wudtke über die Schlüsselspieler spricht, dann neben Nikola Karabatic vor allem die Linkshänder Nedim Remili und Dika Mem in den Fokus stellt.