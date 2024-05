Eric Johansson: "Es war ein bisschen schwer, ins Bett zu gehen"

Nach der Neun-Tore-Niederlage im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals in Montpellier, gewann der THW Kiel das Rückspiel zuhause mit zehn Toren und machte mit dem "Wunder von Kiel" den Einzug ins Final4 in Köln perfekt. Eric Johansson sprach über die Viertelfinalspiele, seine Vorhersage fürs Final4 und ungewöhnliche Maßnahmen mit der schwedischen Nationalmannschaft.

"Natürlich war es schwierig, nach einer Niederlage mit neun Toren im ersten Viertelfinale ins Final4 einzuziehen. Nicht viele Leute von außerhalb haben an uns geglaubt. Aber es war unglaublich stark von uns, das Spiel zu Hause in Kiel zu drehen", erzählt Johansson im Interview auf der Website der schwedischen Nationalmannschaft. Der 23-Jährige war mit acht Toren bester Torschütze beim "Wunder von Kiel".

"39 Tore zu kassieren, wie im ersten Spiel, ist einfach zu viel. Das Heimpublikum hat uns viel Energie gegeben, und das hat uns sehr geholfen. Wir haben einfach weitergemacht. Wir haben es geschafft, ihren Spielfluss zu stören", ergänzt er, wie der THW aus der 30:39-Hinspielhypothek den 31:21-Rückspielsieg zaubern konnte.

"Haha, ja. Es war ziemlich viel Adrenalin im Spiel. Es ist ein Traum für mich, ein Final4 zu spielen und daran teilzunehmen. Das ist ein Traum, seit ich ein Kind war. Es war also ein bisschen schwer, ins Bett zu gehen", antwortet er auf die Frage, ob es schwer war, in der Nacht nach dem Final4-Einzug einzuschlafen.

Schwedische Dominanz?

Eric Johansson ist einer von vierzehn schwedischen Spielern, die im Juni beim Champions League Final4 in Köln spielen werden. "Handball ist in Schweden sehr groß und es kommen immer wieder neue Talente nach. Ich denke, dass die schwedischen Spieler hart und korrekt trainieren. Wir haben ein gutes Umfeld für den Handball", so Johansson.

Im Halbfinale trifft er mit dem THW auf den FC Barcelona rund um seine Nationalmannschaftskollegen Jonathan Carlsbogård und Hampus Wanne. "Gegen Barcelona wird es unheimlich schwer. Ich weiß nicht, wie oft sie die Champions League schon gewonnen haben, aber sie waren schon so viele Jahre im Final4. Auf jeden Fall wird es sehr schwer. Ich denke, wir haben eine gute Chance, weiterzukommen", zeigt sich der Rechtshänder selbstbewusst. Im anderen Halbfinale duellieren sich Titelverteidiger SC Magdeburg und Aalborg Haandbold.

Zwischen Handball, Fischen und wandern

Bevor es mit dem THW Kiel in den Saisonendspurt ging, war Eric Johansson in der letzten Woche mit der schwedischen Nationalmannschaft unterwegs. Vor dem Testspiel gegen Deutschland am vergangenen Sonntag war das Team um Trainer Glenn Solberg ein paar Tage in Norwegen. Neben dem Handball wurde unter anderem im Meer geangelt und gemeinsam Berge bestiegen.

"Es macht Spaß, Dinge zu tun, die man normalerweise nicht tut. Das Klettern in den Bergen war toll, aber auch beängstigend. Es ist nicht einfach, auf einer Brücke in 700 Metern Höhe zu laufen. Damals wie heute waren nicht viele Leute übermütig. Schon gar nicht diejenigen, die Höhenangst haben. Aber wir haben uns gegenseitig geholfen und unterstützt. Es war auch körperlich anstrengend. Aber es war stark, dass alle es bis zum Gipfel geschafft haben", kommentiert Johansson das Programm beim Nationalmannschaftslehrgang.