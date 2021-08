Erhöhtes Demenz-Risiko: Forderung nach Kopfball-Verbot im Fußball

Kopfbälle erhöhen das Risiko, an Demenz zu erkranken. Das bestätigt eine am Montag veröffentlichte Studie der Universität Glasgow - der Studienleiter fordert nun drastische Konsequenzen.

Die Studie unter 8000 ehemaligen schottischen Fußballern, die zwischen den 1930er und 1990er Jahren aktiv waren, untersuchte den Zusammenhang von Kopfbällen und späteren gesundheitlichen Folgen und lieferte brisante Ergebnisse: So stellte sich heraus, dass Verteidiger ein ungleich höheres Risiko haben, an Demenz zu erkranken, als ihre Mitspieler.

In Europa erkranken laut World Alzheimer Report im Verlauf eines Jahres zwei Prozent der über 65-Jährigen an einer Demenz, dabei steigt das Neuerkrankungsrisiko mit zunehmendem Alter - von durchschnittlich 0,53 Prozent unter den 65- bis 69-Jährigen bis auf über zwölf Prozent unter den Höchstbetagten (90 Jahre und älter). Das Risiko ist demnach nicht unerheblich - und für Fußballer noch deutlich höher, vor allem für Defensivspieler.

Der aktuellen Glasgower Studie zufolge haben Abwehrspieler ein fünfmal höheres Risiko, von Demenz oder anderen neurodegenerativen Erkrankungen betroffen zu werden als der Durchschnitt. Bei Feldspielern sei das Risiko viermal so hoch, während Torhüter vergleichbare Werte wie die durchschnittliche Bevölkerung haben. Auswirkungen auf das Risiko hätte auch die Karrieredauer, jedoch nicht die Zeit, in der betroffene Spieler aktiv waren.

Anders als sonst wissen wir in diesem Fall, was der Risikofaktor ist. Dr. William Stewart

Für Neuropathologe Dr. William Stewart sind Kopfbälle eine logische Erklärung dafür. "Das wiederholte Köpfen eines Fußballs könnte zu einem erhöhten Risiko einer Demenz führen", sagte der Studienleiter. "Anders als sonst wissen wir in diesem Fall, was der Risikofaktor ist. Es ist komplett vermeidbar, wir könnten derartige Folgen verhindern."

In anderen Worten: Für den Professor wäre es denkbar, Kopfbälle komplett aus dem Fußball zu verbannen oder eine Helmpflicht einzuführen, um die Gesundheit der Spieler und Spielerinnen zu schützen. So oder so sei jedoch klar, dass man nur langfristig etwas ändern könne, betonte Stewart: "Wenn wir jetzt eine Änderung herbeiführen, wird es 30 bis 40 Jahre dauern, bis wir die Effekte sehen."

In Großbritannien beschäftigt sich die Wissenschaft schon länger mit den gesundheitlichen Folgen wiederholter Kopfbälle - es wurden auch schon Konsequenzen gezogen. Im Kinder- und Jugendfußball sollen Kopfbälle möglichst nicht stattfinden, während sie im Profi-Bereich laut neuesten FA-Richtlinien im Training nur eingeschränkt stattfinden sollen.