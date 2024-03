Erhöhte Präsenz im Free-TV für Handball der Frauen

Am Wochenende fällt bei den Frauen im Handball die erste Titelentscheidung, wenn beim Haushahn Final4 in Stuttgart der Sieger im DHB-Pokal ermittelt wird. Die Spiele werden live übertragen, nicht die einzige Präsenz der Wettbewerbe der Frauen in diesem Handball-Jahr im Free-TV. ARD, Sport1 und Eurosport senden im März und April.

Antje Döll freut sich über die hohe TV-Präsenz Marco Wolf