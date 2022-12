Ergriffener Martinez: "Das hätte ich mir nicht erträumt"

Während die Fußballwelt Lionel Messi für dessen Krönung einer außergewöhnlichen Karriere feiert, hat der argentinische WM-Triumph auch viele andere Gesichter. Diese sind nicht nur innerhalb der Mannschaft zu finden, wie Torhüter Martinez und Trainer Scaloni versichern.

Dass die Argentinier am Sonntagabend zum ersten Mal seit 1986 den WM-Pokal in die Höhe recken durften, daran bestand über weite Strecken der Partie zunächst kein Zweifel. Bereits nach etwas mehr als einer halben Stunde führte das Team um Lionel Messi hochverdient mit 2:0, von Titelverteidiger Frankreich kam bis tief in die Schlussphase nichts. Doch nach knapp 80 Minuten sorgte Kylian Mbappé mit einem Blitz-Doppelpack für das Comeback der Equipe Tricolore. Die Partie nahm eine dramatische Wendung, die im Elfmeterschießen ihren Höhepunkt fand - mit dem besseren Ende für die Albiceleste.

"Wir haben wirklich gelitten", gab Torhüter Emiliano Martinez nach Schlusspfiff zu. "Wir hatten es unter Kontrolle und erst am Ende der regulären Spielzeit haben wir es aus der Hand gegeben. Gott sei Dank haben wir es dann doch noch geschafft." In der Nachspielzeit der Verlängerung hatte der 30-Jährige mit einer herausragenden Parade gegen Randal Kolo Muani das Elfmeterschießen gesichert, dort dann gegen Kingsley Coman gehalten und den Weg zum argentinischen Triumph geebnet.

"Es war eine unglaubliche WM, ein unglaubliches Finale, das hatte ich mir nicht erträumt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe keine Worte", kämpfte der Weltmeister, der bei der Siegerehrung mit dem Goldenen Handschuh für den besten Torhüter des Turniers ausgezeichnet wurde, mit den Tränen.

Ähnlich erging es seinem Trainer Lionel Scaloni, dem unmittelbar nach dem Spiel ebenfalls die Worte fehlten: "Wir alle wissen noch gar nicht richtig, wie uns geschieht. Aber es ist ein Augenblick es zu genießen - für die Menschen, für die Fans."

Der 44-Jährige hat sich mit dem Triumph zum jüngsten Weltmeister-Trainer seit 1978 gekürt. "Wir hatten auch schlechte Augenblicke, aber wir sind wieder zurückgekommen. Die Mannschaft hat gut reagiert. Ein Verdienst der Mannschaft. Ich bin sehr sehr glücklich. Wir genießen das. Es ist einzigartig", so der Coach der Albiceleste, der das Team 2019 übernommen hatte, im Vorjahr die Copa America gewann und nun seinem Heimatland den ersten WM-Titel seit 36 Jahren bescherte.

Scaloni und Martinez widmen den Sieg ihrer Familie

Bei der Frage, wem er diesen Erfolg zu verdanken habe, kamen dann auch Scaloni die Tränen: "Ich meine das ganz, ganz ehrlich. Meinem Vater, meiner Mutter, denen widme ich das. Sie haben mir ein Leben ermöglicht, das es mir möglich gemacht hat, hier zu sein. Sie haben mich immer gepusht, immer unterstützt."

Ähnliche Worte schlug auch Martinez an, der den WM-Titel ebenfalls seiner Familie in der argentinischen Heimat widmet: "Ich komme aus einer sehr einfachen Familie und bin sehr jung schon nach England gegangen. Deshalb danke ich meiner Familie für die Unterstützung."