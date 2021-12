"Ergibt keinen Sinn": Abfahrts-Ass Dreßen schreibt Olympia-Teilnahme ab

Es hat sich angedeutet, nun gibt es Gewissheit: Deutschlands Abfahrts-Ass Thomas Dreßen wird nicht bei den Olympischen Spielen in Peking starten. Der Fokus des Kitzbühel-Siegers von 2018 richtet sich bereits auf die kommende Saison.

Dreßen wird wegen der Folgen seiner Knie-Operation im vergangenen Frühjahr auch in den kommenden Wochen nicht im Weltcup an den Start gehen können und deshalb auch die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking (4. bis 20. Februar) verpassen. "Wengen", die Rennen am Lauberhorn am zweiten Wochenende im Januar, "hat sich erledigt", ließ Dreßen wissen. Und weil er dort nicht fahre, "fahre ich Kitzbühel auch nicht". Es wäre für sein Knie, das er mühsam wieder aufbaut, "der falsche Ort", sagte er. "Und somit hat sich Olympia auch erledigt", es ergebe "keinen Sinn, dass ich über Olympia nachdenke."

Dreßen hatte sich nach der WM im vergangenen Februar in Cortina d'Ampezzo einem Eingriff am bereits vorgeschädigten rechten Knie unterzogen. Dabei wurden dem 28-Jährigen freie Knorpelstücke entfernt und der Knorpel geglättet. Seitdem wird versucht, sein bereits arg ramponiertes Gelenk soweit wieder aufzubauen, damit er wieder professionell Skifahren kann. Der immer positiv denkende Dreßen hatte in den letzten Monaten in der Rehabilitation seine Hoffnungen auf eine Olympia-Teilnahme nie aufgegeben - obwohl die Ärzte und Therapeuten ihm immer wieder gesagt hätten, dass "es wird schwierig" werden würde. Er aber habe das anders sehen müssen: "Ich brauche ja ein Ziel, irgendwo."

Nun ist Olympia außer Reichweite geraten, der Vollblutskifahrer Dreßen muss sich ein neues Ziel setzen. Die Saison komplett abschreiben will er noch nicht, die Rennen im norwegischen Kvitfjell am ersten März-Wochenende fasst er nun als möglichen Comeback-Termin ins Auge. "Nicht ausgeschlossen" sei sein Start dort, wo er im März 2018 in der Abfahrt triumphierte. Immerhin, stellt er lapidar fest, habe er nun Zeit, eine "schöne Vorbereitung zu machen" - auf den kommenden Winter.