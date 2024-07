Ergebnisse und Spielplan der U20-Handball-EM

Vom 10.-21. Juli findet in Slowenien die U20-Handball-EM statt, Spielorte sind Celje und das rund 12 Kilometer entfernte Lasko. Alle Teams absolvieren acht Spiele - Ruhetage sind der 12., 14. und 17. Juli. Am 20. Juli werden die Plätze 13-24 ausgespielt, einen Tag später dann die Plätze 1-12.

Hinten von links: Torwarttrainer Daniel Sdunek, Teammanager Matthias Trautvetter, Bundestrainer Martin Heuberger, Torsten Anselm, Co-Trainer Dr. Alexander Koke, Mannschaftsarzt Dr. Götz Haase, Physiotherapeut Martin Leuthner. - Mitte: Ben-Connar Battermann, Anton Preußner, Jan Schmidt, Leif Haack, Tim Herz feld, Tim Gömmel, Florian Budde, Jarnes Faust. - Vorn: David Móré, Elias Newel, Frederik Höler, Henri Pabst, Julian Buchele, Nils Greilich, Fritz Haake. - Es fehlen: Physiotherapeut Sebastian Braun, Sportpsychologe Markus Flemming, Videoanalyst Dr. Peter Weigel. Marco Wolf via DHB

In der Gruppe A sorgte Österreich gleich für die erste Überraschung und besiegte mit Kroatien den Dritten der U19-WM aus dem Vorjahr mit 27:23. "Wir haben eine richtig gute Deckung gestellt, hatten sehr gute Torhüter dahinter. Die Burschen haben alles reingehaut was sie gehabt haben. Es war eine absolute Toppartie", so ÖHB-Teamchef Michael Draca, der sein Team nun auf Montenegro vorbereiten muss, das gegen Nordmazedonien mit einer 21:31-Pleite gestartet ist.

In der Gruppe B fertigte der WM-Sechste Portugal zum Auftakt Griechenland mit 40:22 ab. Deutschland, im letzten Jahr mit diesem Jahrgang Sechster duellierte sich mit Serbien.

In der Gruppe C konnten die Färöer angeführt vom letztjährigen Torschützenkönig Oli Mittun die Schweiz mit 30:29 hauchdünn besiegen. Spitzenreiter ist Spanien, der sich gegen Frankreich mit 37:31 behauptete. Der U19-Weltmeister ist nächster Gegner der Eidgenossen.

"Wir können mit der gezeigten Leistung in der ersten Hälfte nicht zufrieden sein - da haben wir uns mit zu vielen Fehlern das Leben selbst schwer gemacht. In der zweiten Halbzeit stimmte die Einstellung aber, es war ein engagierter Kampf gegen einen starken Gegner", erklärte SHV-Coach Marcel Tobler.

In der Gruppe D konnte sich Norwegen mit 35:27 gegen Rumänien souverän behaupten. In der Gruppe E startete Dänemark mit einem deutlichen 38:21 über Italien in das Turnier.

In der Gruppe F kratzte Island an der 50-Tore-Marke, besiegte die Ukraine letztlich mit 49:22. Schweden konnte Polen beim 38:26 deutlich die Grenzen aufzeigen.

Wie schnitt der Jahrgang in den letzten Jahren ab?

Bei der U18-Europameisterschaft 2018 konnte Spanien vor Schweden triumphieren, Deutschland holte damals Bronze. Im Team der Iberer standen damals Petar Cikusa (FC Barcelona), Djordje Cikusa (Montpellier HB) und Ian Barrufet (MT Melsungen). David Móré von den Rhein-Neckar Löwen schaffte es damals ins All-Star-Team.

Ein Jahr später holte sich Spanien auch den Titel bei der U19-WM, siegte im Endspiel gegen Dänemark und Bronze ging an Kroatien. Deutschland wurde nach einer Viertelfinale gegen Spanien letztlich Fünfter hinter Ägypten. Auch Portugal, Norwegen und die Färöer waren ins Viertelfinale vorgedrungen. Eisenach-Neuzugang Aleksandar Capric schaffte es damals ins All-Star-Team. Torschützenkönig in beiden Turnieren war Oli Mittun (IK Sävehof) von den Färöer.

U20-Handball-EM im Fernsehen

Die gesamte U20-Handball-EM, die vom 10. bis 21. Juli 2024 in Slowenien ausgetragen wird, wird live und auf Abruf beim Streamingdienst discovery+ zu sehen sein. "Zusätzlich sind bis zu 14 Spiele bei Eurosport 1 im Free-TV zu sehen", teilte Warner Bros. Discovery Ende Juni mit. Dabei setzt man auf ein bewährtes Gespann mit Kommentator Uwe Semrau und Experte Bob Hanning. Nur aus Österreich und der Schweiz kann man das Turnier via Solidsport verfolgen.

Der Modus der U20-Handball-EM

Die Vorrunde der U20-Handball-EM wird mit 24 Mannschaften in sechs Gruppen zu je vier Teams in einer Einfachrunde gespielt. Bei Punktgleichheit entscheidet am Ende der direkte Vergleich, erst danach greifen die Tordifferenz oder die erzielten Tore aus allen Spielen. Ist auch dann keine Entscheidung gefallen, dann entscheidet das Los.

Nur die Gruppenbesten können fest mit der Hauptrunde planen, darüber hinaus erreichen noch zwei Gruppenzweite diese Turnierphase. Hierzu wird einmal der beste Gruppenzweite der Gruppen A-C und einmal der beste Gruppenzweite der Gruppen D-F ermittelt. Hier werden Punkte, Tordifferenz und erzielte Tore jeweils berücksichtigt.

Die verbleibenden vier Gruppenzweiten sowie insgesamt vier Gruppendritte bilden die sogenannte Zwischengruppe. Die beiden verbleibenden Drittplatzierten und die Gruppenvierten absolvieren die Eliminierungsrunde.

Die jeweiligen Gruppen der zweiten Turnierphase werden ebenfalls mit vier Teams in einer Einfachrunde gespielt. Da die jeweils schlechter platzierten Mannschaften die Turnierhälfte wechseln, gibt es keine erneuten Duelle. Auch hier gelten die Tie-Breaker aus der ersten Turnierphase, um die Platzierungen zu ermitteln.

Nach Abschluss der zweiten Gruppenphase geht es in die K.o.-Runde, hier werden zunächst Überkreuzpartien absolviert. Ein Sieger trifft auf den Zweiten der Parallelgruppe, ein Dritter auf einen Vierten der anderen Gruppe. Im Anschluss folgen dann die Platzierungsspiele. Nur für die Halbfinals sowie die Medaillenspiele sind im Falle eines Unentschiedens nach 60 Minuten maximal zwei Verlängerungen und ein Siebenmeterwerfen angekündigt.

Bis zu sechs Wechsel können die Teams im Laufe des Turniers vornehmen, je zwei während der Vorrunde, während der zweiten Gruppenphase und in den Platzierungspartien.

Gruppe A

Datum Heim Gast Ergebnis 10.07.2024 Montenegro Nordmazedonien 21:31 (05:12) 10.07.2024 Kroatien Österreich 23:27 (10:15) 11.07.2024 Nordmazedonien Kroatien 12.00 h 11.07.2024 Österreich Montenegro 16.40 h 13.07.2024 Österreich Nordmazedonien 14.20 h 13.07.2024 Kroatien Montenegro 16.40 h

Pl. Team Sp. TD PKT. 1 Nordmazedonien 1 +10 2 2 Österreich 1 +4 2 3 Kroatien 1 -4 0 4 Montenegro 1 -10 0

Gruppe B

Datum Heim Gast Ergebnis 10.07.2024 Portugal Griechenland 40:22 (19:07) 10.07.2024 Deutschland Serbien 19.00 h 11.07.2024 Serbien Portugal 14.20 h 11.07.2024 Griechenland Deutschland 19.00 h 13.07.2024 Serbien Griechenland 12.00 h 13.07.2024 Deutschland Portugal 19.00 h

Pl. Team Sp. TD PKT. 1 Portugal 1 +18 2 2 Deutschland 0 +0 0 3 Serbien 0 +0 0 4 Griechenland 1 -18 0

Gruppe C

Datum Heim Gast Ergebnis 10.07.2024 Färöer Schweiz 30:29 (21:15) 10.07.2024 Spanien Frankreich 37:31 (19:18) 11.07.2024 Schweiz Spanien 12.00 h 11.07.2024 Frankreich Färöer 16.40 h 13.07.2024 Frankreich Schweiz 14.30 h 13.07.2024 Spanien Färöer 16.40 h

Pl. Team Sp. TD PKT. 1 Spanien 1 +6 2 2 Färöer 1 +1 2 3 Schweiz 1 -1 0 4 Frankreich 1 -6 0

Gruppe D

Datum Heim Gast Ergebnis 10.07.2024 Norwegen Rumänien 35:27 (16:13) 10.07.2024 Ungarn Tschechien 19.00 h 11.07.2024 Tschechien Norwegen 14.20 h 11.07.2024 Rumänien Ungarn 19.00 h 13.07.2024 Tschechien Rumänien 12.00 h 13.07.2024 Ungarn Norwegen 19.00 h

Pl. Team Sp. TD PKT. 1 Norwegen 1 +8 2 2 Ungarn 0 +0 0 3 Tschechien 0 +0 0 4 Rumänien 1 -8 0

Gruppe E

Datum Heim Gast Ergebnis 10.07.2024 Dänemark Italien 38:21 (16:10) 10.07.2024 Slowenien Israel 19.15 h 11.07.2024 Israel Dänemark 14.20 11.07.2024 Italien Slowenien 19.00 h 13.07.2024 Italien Israel 12.00 h 13.07.2024 Dänemark Slowenien 19.00 h

Pl. Team Sp. TD PKT. 1 Dänemark 1 +17 2 2 Slowenien 0 +0 0 3 Israel 0 +0 0 4 Italien 1 -17 0

Gruppe F

Datum Heim Gast Ergebnis 10.07.2024 Island Ukraine 49:22 (28:13) 10.07.2024 Schweden Polen 38:26 (19:10) 11.07.2024 Ukraine Schweden 12.00 h 11.07.2024 Polen Island 16.40 h 13.07.2024 Polen Ukraine 14.20 h 13.07.2024 Schweden Island 16.40 h