Ergebniskrise beim VfB Eichstätt: Leichte Gegentore und Personalprobleme

Der VfB Eichstätt durchlebt gerade eine Ergebniskrise. Trotz ordentlicher Leistungen wartet der Tabellenzweite seit vier Spielen auf einen Sieg.

Mehr zur Bayernliga Nord News

Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Beinahe schien es im Verlauf der Hinrunde schon so, als steuere der VfB Eichstätt trotz großem Umbruch nach dem Abstieg mit traumwandlerischer Sicherheit Richtung direktem Wiederaufstieg. Zwar setzte es zu Saisonbeginn zwei deutliche Auswärtsniederlagen, danach fanden die Oberbayern jedoch die richtige Mischung aus defensivem Bollwerk und offensiver Abgezocktheit. Der Lohn: Nur acht Gegentreffer und folgerichtig elf Siege aus den restlichen 15 Spielen der Hinrunde, sodass sich der VfB die Herbstmeisterschaft sicherte. Auch Eichstätts Trainer Dominic Rühl blickt daher gerne zurück auf die Hochphase des vergangenen Jahres, gibt im Vergleich zur Gegenwart aber zu bedenken: "Trotz der wenigen Gegentore haben wir damals mehr Chancen zugelassen als aktuell."

Viel Aufwand, wenig Ertrag

Eigentlich eine gute Voraussetzung für die Gegenwart im Jahr 2024. Doch die kommt punktemäßig eher trist daher: Lediglich zwei Zähler sammelten die Eichstätter in den vergangenen vier Partien und kassierten mit dem 1:2 im Spitzenspiel gegen den SC Eltersdorf zudem die erste Heimniederlage der Saison. "Gegen Eltersdorf kriegen wir aus einer eigenen Ecke das 0:1 und das 1:2 war deren einzige gefährliche Aktion in unserer Box in der zweiten Halbzeit", beschreibt Rühl das gegenwärtige Dilemma der jungen Truppe, "unsere defensive Stabilität ist grundsätzlich gegeben, in den entscheidenden Momenten fehlt uns jedoch die Konzentration oder der letzte Punch."

Jenes Schema lässt sich ebenso auf das vergangene Auswärtsspiel bei der DJK Ammerthal übertragen: "Wir gehen nach einem schönen Spielzug in Führung und haben alles im Griff. Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir drei, vier dicke Konterchancen, machen aber den Sack nicht zu." Stattdessen trafen die Gastgeber nach einem verlängerten Standard zum Ausgleich. "Das war deren erster Torschuss. Und natürlich macht so ein Spielverlauf etwas mit einer so jungen Mannschaft wie unserer. Gerade weil es generell nicht gut läuft", sieht Rühl im Ausgleich einen vorentscheidenden Nackenschlag. Denn kurz vor Spielende drehten die Oberpfälzer das Spiel vollends - aus Eichstätter Sicht passenderweise per Sonntagschuss aus über 30 Metern. "Das Spiel war ein Muster der vergangenen Wochen. Wir haben ein Übergewicht und gute Chancen und bekommen aus keinen bzw. wenigen Chancen ganz leicht unsere Gegentore", lautet das Fazit des 38-Jährigen.

Personalsituation verstärkt Probleme

Vielleicht wäre in Ammerthal nach dem Ausgleich der Turnaround noch möglich gewesen, doch die dafür notwendige Kaderbreite zum Einwechseln gleichbleibender Qualität fehlt den Eichstättern aktuell. Zwischenzeitlich hatten die Oberbayern zudem fünf Spiele in 13 Tagen zu bestreiten. Zu viel für Rühls Empfinden: "Wir zollen aktuell dem engen Spielplan Tribut und gehen personell auf dem Zahnfleisch. Gegen Ammerthal hat unser Kapitän Jonas Fries angeschlagen auf die Zähne gebissen. In Summe haben uns dennoch sechs Stammspieler - vor allem aus der Offensive - gefehlt", erklärt Rühl, der derzeit unter anderem auf seinen besten Torjäger Lucas Schraufstetter verzichten muss. Jener Schraufstetter war es auch, der mit seinem goldenen Treffer gegen Würzburg den letzten Dreier des Regionalliga-Absteigers sicherte. Seitdem fehlt der 29-Jährige und Eichstätt blieb viermal sieglos.

Meisterschaft trotz Negativlauf weiterhin möglich

Nichtsdestotrotz ist die Rühl-Elf als Zweiter weiterhin voll dabei im Kampf um die Meisterschaft, obwohl das Heft des Handelns nicht mehr vollständig in der eigenen Hand liegt. Denn trotz Punktgleichheit (je 52 Zähler) muss der VfB den Platz an der Sonne aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs (2:2 und 1:3) an die SpVgg Hankofen abgeben und auch der Drittplatzierte aus Eltersdorf (51 Punkte) kann mit einem Nachholspiel im Rücken noch an beiden Kontrahenten vorbeiziehen. "Wir haben schon jetzt mehr erreicht, als nach dem Umbruch erwartet. Dass wir zu einem so späten Zeitpunkt der Saison noch über den Aufstieg reden, war nicht absehbar", sieht der Coach den Saisonverlauf unabhängig vom finalen Ausgang als großen Erfolg, gibt jedoch zugleich zu, "wenn du so lange Tabellenführer bist, wirst du hungrig. Daher wollen wir noch mal alles raushauen, um das Maximum rauszuholen. Dazu müssen wir aber unsere Hausaufgaben machen."

Die nächste Hausaufgabe könnte da fast schon zur Pflichtaufgabe werden, schließlich steht am Wochenende das Heimspiel gegen das fast schon abgeschlagene Tabellenschlusslicht aus Feucht an. Wartet also eine einfache Partie zum richtigen Zeitpunkt? Mitnichten, weiß Rühl, der ein gefährliches Match erwartet: "Das Spiel gegen den Tabellenletzten kommt aus meiner Sicht zur ungünstigsten Zeit. Wir müssen eigentlich, um vorne dranzubleiben. Feucht hat dagegen nichts zu verlieren. Uns fehlt aktuell jegliche Leichtigkeit im Spiel und wenn wir unsere Dominanz wie zuletzt nicht in Tore ummünzen, wird es auch gegen Feucht schwer. Schon im Hinspiel haben wir uns nicht leicht getan." Damals gewann der VfB nach starker zweiter Halbzeit dennoch souverän mit 4:0 und blieb das fünfte Mal in Folge ohne Gegentor. Eine Wiederholung wäre aus Eichstätter Sicht daher dringend erwünscht. Sowohl Siege als auch die defensive Null gab es zuletzt schließlich eher selten.