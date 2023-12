"Ergebnis schmeichelt uns": Deutschland nach Pleite im Frust

Deutschlands Handballerinnen verabschiedeten sich nach dem enttäuschenden WM-Abschluss frustriert in den Weihnachtsurlaub. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch lieferte bei seinem letzten Turnier-Auftritt am Sonntag in Herning eine schwache Leistung ab und beendete die Weltmeisterschaft nach dem 26:30 (7:16) gegen die Niederlande auf Platz sechs.

Enttäuschung im deutschen Team nach der Partie. IMAGO/Bildbyran