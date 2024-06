Ergebnis-Premiere steht bevor: Oliver pfeift Deutschlands Achtelfinale

Der Brite Michael Oliver wird das Achtelfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark leiten. Die bisherige Bilanz für das deutsche Team unter seiner Leitung ist ein wenig ungewöhnlich.

Wie die UEFA am Donnerstag mitteilte, wird der 39 Jahre alte Oliver mit der Leitung der am Samstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) stattfindenden Partie des EM-Gastgebers gegen die Dänen beauftragt sein. Oliver wird damit zum dritten Mal im laufenden Turnier eingesetzt. Seine bisherigen Turnier-Auftritte geben Hoffnung auf eine gute Leistung: Am ersten Gruppenspieltag leitete Oliver das Aufeinandertreffen von Spanien und Kroatien (kicker-Note 2,5), am zweiten wurde er beim Spiel der Slowakei gegen die Ukraine eingesetzt (kicker-Note 2,0).

Etwas ungewöhnlich ist die bisherige Bilanz der deutschen Nationalmannschaft, wenn Oliver ein Spiel der DFB-Auswahl leitet. Dreimal war das bisher der Fall, dreimal gewann Deutschland nicht. Verlor aber auch nicht. 2015 gegen Australien (2:2, kicker-Note 2,0) und 2017 gegen Dänemark (1:1, kicker-Note 3,0) leitete er jeweils Freundschaftsspiele der DFB-Elf, den bislang einzigen Pflichtspieleinsatz bei einem deutschen Länderspiel gab es bei einem Nations-League-Spiel gegen die Schweiz 2020, das ebenfalls mit einem Remis endete. Auch beim damaligen 1:1 verdiente sich Oliver die kicker-Note 2,0. Nun - das steht schon vorab fest - wird es definitiv einen Sieger geben, wenn Oliver das DFB-Team pfeift.

Nicht nur mit Blick auf die Noten ist Oliver, dessen Frau Lucy als Schiedsrichterin in der höchsten englischen Frauen-Liga aktiv ist, so etwas wie der Musterschüler des britischen Schiedsrichterwesens. Seit er seine Laufbahn im Alter von 14 Jahren begann, brach er zahlreiche Altersrekorde. 2010 wurde er mit 25 Jahren und 182 Tagen zum jüngsten Schiedsrichter, der ein Premier-League-Spiel leitete. Die EM ist nun sein drittes großes Turnier nach der EM 2021 und der WM 2022.

Aber auch bei Oliver lief nicht immer alles rund. Erst im März tobte Jürgen Klopp nach dem Premier-League-Spitzenspiel seines FC Liverpool gegen Manchester City, weil Oliver ein ahndungswürdiges Einsteigen von Jeremy Doku gegen Alexis MacAllister im City-Strafraum tief in der Nachspielzeit nicht mit Elfmeter geahndet hatte. Die Szene schlug auf der Insel im Nachgang hohe Wellen, der britische Schiedsrichter-Boss Howard Webb nahm Oliver in Schutz.

Im November 2021 echauffierte sich Mats Hummels, als ihn Oliver im Champions-League-Spiel des BVB gegen Ajax Amsterdam zu Unrecht mit Rot vom Platz stellte, sprach von einer "absurden Fehlentscheidung" und klagte: "Ich habe keine Ahnung, wie man als Schiedsrichter auf angeblichem Champions-League-Niveau auf die Idee kommen kann, Rot zu geben." Oliver wurde damals nicht nur von den britischen Medien abgestraft, sondern auch vom kicker mit der Note 5,0 bewertet. Zum erneuten Aufeinandertreffen zwischen Oliver und Hummels wird es nun bekanntlich aber nicht kommen.