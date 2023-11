Erfurts Doppeltorschütze Seaton: "Ich habe keine Krise gesehen"

Nach sieben sieglosen Regionalliga-Spielen hat der FC Rot-Weiß Erfurt ausgerechnet gegen den zuvor formstarken BFC Dynamo mal wieder gewonnen. Matchwinner war Michael Seaton, zudem nahm RWE-Trainer Fabian Gerber im Tor und auf den Außenverteidigerpositionen gravierende Änderungen vor.

Wenn er trifft, dann zweimal: Michael Seaton erzielte gegen den BFC Dynamo seinen dritten Doppelpack in dieser Saison für Rot-Weiß Erfurt. Sascha Fromm

Wenn er trifft, dann doppelt. Mit seinen beiden Toren gegen den BFC Dynamo avancierte Michael Seaton zum Matchwinner für den FC Rot-Weiß Erfurt. Das verdiente 3:1 (2:0) bedeutete das Ende zweier Serien. Die Berliner waren mit dem Gütesiegel von zehn Partien ohne Niederlage in Folge angereist. Die Thüringer hatten zuvor siebenmal hintereinander nicht gewonnen. Zuletzt war dies Ende August beim 4:1 gegen den FSV Zwickau der Fall. Auch damals hatte Seaton, wie schon zuvor gegen den Berliner AK (4:0), einen Doppelpack geschnürt.

Vom Schlusspunkt einer Krise wollte der Jamaikaner jedoch nichts wissen: "Ich habe keine Krise gesehen. Es gibt in einer Saison immer gute und schlechte Phasen. Uns fehlte in den letzten Spielen etwas das Glück." Wichtig sei gewesen, "stark im Kopf" geblieben zu sein und weiter "auf unsere fußballerischen Stärken vertraut" zu haben, fand der Angreifer. Sowohl Artur Mergels 1:0 (30.) als auch Seatons Kopfball (35./2:0) und dessen Schlenzer zum 3:1-Endstand in den Winkel (90.) waren glänzend herausgespielt. Zwischenzeitlich hatte Vasileios Dedidis für den BFC den Anschluss hergestellt (71./2:1).

Badu und Startsev umfunktioniert

"Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen", sagte Trainer Fabian Gerber, der trotz einer Schwächephase in der zweiten Halbzeit von einem "überragenden Spiel" sprach. Wegen des verletzungsbedingten Ausfalls von Robbie Felßberg (Wadenbeinbruch) und Sidny Lopes Cabral (Muskelfaserriss) hatte er Malcolm Badu und Andrej Startsev kurzerhand zu Außenverteidigern umfunktioniert und auch im Tor gewechselt. Für den zuletzt glücklosen Lukas Schellenberg feierte Jean-Marie Plath ein erfolgreiches Liga-Debüt für Rot-Weiß.

"Wir wollten 'Schelle' etwas aus der Schusslinie nehmen. Auf ihn ist in den letzten Wochen viel eingeprasselt; viele hatten sich auf ihn eingeschossen. Das schüttelt man nicht so einfach ab als junger Mensch; auch wenn er oft zu Unrecht kritisiert wurde", begründete Gerber den Tausch. Der im August vom ZFC Meuselwitz nach Erfurt gekommene Plath - bislang nur im Landespokal zwischen den Pfosten - nutzte seine Chance und war entsprechend glücklich: "Es ist natürlich ein sehr schönes Gefühl, das erste Liga-Spiel mit einem Sieg beendet zu haben. Ich kann meinen Vordermännern nur ein Kompliment machen. Wir haben kaum etwas anbrennen lassen."

Trotz aller Freude ging Plaths Blick bereits nach vorn: "Ich hoffe, dass wir jetzt eine Serie mit Siegen starten." Weiterhin mit ihm im Tor? Sein Trainer wurde deutlich: "Niemand hat einen Freibrief. Aber nach einer solchen Leistung gibt es wenig Gründe, etwas zu ändern."