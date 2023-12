Erfurts Biek wechselt nach Miami

Eine Verletzung warf Samuel Biek in der laufenden Saison zurück. Nur fünfmal lief er in der Regionalliga Nordost für Rot-Weiß Erfurt auf. Weitere Einsätze werden nicht hinzukommen. Den 26-jährigen Defensivspieler zieht es aus familiären Gründen in die USA zum Miami FC (USL Championship). Bieks Abgang schmerze, so RWE-Coach Fabian Gerber. "Aus rein sportlicher Sicht hätten wir dem Wechsel nicht zustimmen können, menschlich konnten wir ihm den Wunsch aber nicht verwehren." Für Biek sind die Vereinigten Staaten kein Neuland, bereits 2016 zog es ihn über den großen Teich ans College.