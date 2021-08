Erfurt zu inkonsequent vor dem Tor - Corona-Ausfall in Rudolstadt

Der FC Rot-Weiß Erfurt hätte am 2. Spieltag mehr als nur ein 1:1 aus Sandersdorf mitnehmen können, vergab aber einige Chancen. Damit bleibt die SG Union wiederum Tabellenführer. Wiedergutmachung betrieben Plauen und die Aufsteiger Bautzen und Arnstadt, während Wernigerode aussetzen musste, da bei Gegner Rudolstadt Corona zu Quarantäne geführt hat.

Teilerfolg in Sandersdorf: Zumindest Artur Mergel (links; hier ein Archivfoto) konnte sich für Rot-Weiß Erfurt am Freitag in die Torschützenliste eintragen. imago images/Christian Heilwagen

Für Rot-Weiß Erfurt begann der Freitagsausflug zur SG Union Sandersdorf mit einer kalten Dusche, nachdem Pannier in der 8. Minute per Elfmeter traf. Erfurt war dennoch über die meiste Zeit das spielbestimmende Team, glich durch Mergel immerhin nach knapp einer Stunde aus. Chancen auf einen Auswärtsdreier waren da, doch vorne fehlte den Erfurtern die notwendige Kaltschnäuzigkeit. Sandersdorf reicht dieser Punkt, um Tabellenführer zu bleiben. Das Teilnehmerfeld ist natürlich nach zwei Spieltagen noch eng beisammen.

Nach der 0:4-Auftaktpleite gegen Sandersdorf wusste sich der VFC Plauen zu rehabilitieren, in Martinroda schossen Morosow und Böttcher den 2:0-Sieg heraus. Ein verdienter Dreier, da die Vogtländer auch kämpferisch überzeugten. Ebenfalls ihre ersten Saisondreier fuhren die Aufsteiger SV 09 Arnstadt (1:0 in Merseburg) und Budissa Bautzen (3:2 in Grimma) dank eines Dreierpacks zwischen der 75. und 84. Minute ein.

Bei der Begegnung zwischen Blau-Weiß Zorbau und VfB Krieschow überschlugen sich gegen Ende die Ereignisse, als Zurawsky in der 80. Minute zunächst zum 1:1 traf, ehe Dahm in Minute 90 das 2:1 für den VfB schoss. Das reichte aber nicht zum Sieg, denn Deumer hatte in der fünften Minuten der Nachspielzeit noch die Antwort in Form des 2:2 parat, als er den Ball aus kürzester Distanz über die Linie drückte.

Das einzige Match, das am 2. Spieltag torlos blieb, war das zwischen dem FC An der Fahner Höhe und dem FC Oberlausitz Neugersdorf. Für die Gäste übrigens das zweite 0:0 im zweiten Spiel, während An der Fahner Höhe immerhin auf Platz zwei kletterte.

Richtig in Torlaune war Obinna Johnson Iloka, der beim 4:2-Auswärtsieg des FC International Leipzig in Nordhausen drei Treffer beisteuerte. Der Bischofswerdaer FV 08 durfte sich bei Jiri Valenta bedanken, der mit seinen beiden Treffern das 2:1 gegen Carl Zeiss Jena II möglich machte und den Ausrutscher am 1. Spieltag bei Aufsteiger Wernigerode ein Stück gerade rückte.

Apropos Wernigerode, der Aufsteiger war am Wochenende zur Untätigkeit verdammt, denn bei Gegner FC Einheit Rudolstadt sorgte ein Corona-Fall dafür, dass einige Spieler in Quarantäne mussten und der Trainingsbetrieb deswegen ausgesetzt wurde.