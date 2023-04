Erfurt vs. Cottbus: Spannung bis zum Schluss?

Der Zweikampf an der Spitze der Regionalliga Nordost spitzt sich zu. Rot-Weiß Erfurt steht noch vor Energie Cottbus, doch das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz hat im Endspurt leichte Vorteile auf seiner Seite.

Erleichterung in Erfurt: Nach dem glücklichen 2:1-Auswärtserfolg bei Schlusslicht Tennis Borussia Berlin machte Innenverteidiger Aaron Manu eine klare Ansage für den Saisonendspurt: "Jedes Spiel ist für uns wie ein Finale." Sein Trainer Fabian Gerber mahnte jedoch trotz des Sieges eine Leistungssteigerung für die kommenden Wochen an: "Wir haben eine bessere Qualität als jene, die wir momentan auf den Platz bringen", sagte der Coach, dessen Mannschaft aus den zurückliegenden drei Partien nur vier Punkte holte.

Im Angriff des Spitzenreiters wird vor allem Torjäger Romario Hajrulla seit Wochen schmerzlich vermisst. Inzwischen ist der Stürmer aber nach seiner Knieverletzung genauso ins Training zurückgekehrt wie Mittelfeldmann Samuel Biek (Bruch des rechten Mittelfußes).

Beide Spieler hatten in der Hinrunde entscheidenden Anteil daran, dass der Oberliga-Aufsteiger im Herbst 2022 erstmals die Tabellenführung erobert hatte. Nun rechnet Gerber damit, dass Biek und Hajrulla im Mai auf den Platz zurückkehren werden und damit in den letzten vier Partien - darunter das Topduell am 13. Mai in Cottbus - wieder dabei sein können.

Trotz der zuletzt ausbaufähigen Leistungen herrscht deshalb Zuversicht im Erfurter Lager. Gerber versucht zudem, den Druck von seinen Spielern zu nehmen, indem er stets betont, dass ihn die Tabelle nicht interessiert. Doch die Mannschaft weiß natürlich, was in dieser Saison möglich ist. "Ich habe ein gutes Gefühl für den Endspurt, denn alles liegt in unserer Hand", sagt Torhüter Franco Flückiger.

Nachholspiel ein Faustpfand

Der direkte Konkurrent Energie Cottbus kann derweil vor dem Saisonendspurt noch einmal richtig Luft holen. Am Osterwochenende hatten die Lausitzer spielfrei, weil das Landespokal-Halbfinale gegen den Lokalrivalen VfB Krieschow (Oberliga) aufgrund von Sicherheitsbedenken verschoben wurde. Diese Erholungspause kam für den FCE zur richtigen Zeit, denn in den kommenden zwei Wochen stehen in der Liga und im Pokal voraussichtlich zwei englische Wochen in Folge an. Vor allem das Nachholspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena am 19. April ist für Energie dabei ein Faustpfand im Fernduell mit Erfurt. "Wir haben es in der eigenen Hand. Das wollen wir natürlich auch nicht abgeben", sagte Angreifer Timmy Thiele nach dem Last-Minute-Sieg in der Vorwoche bei Viktoria Berlin (2:1).

Drei Punkte Rückstand bei einem Spiel weniger, dabei ein etwas besseres Torverhältnis als Erfurt und dann auch noch das direkte Duell gegen die Thüringer im heimischen Stadion der Freundschaft - die leichten Vorteile liegen momentan aufseiten der Cottbuser. Zudem spielt das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz noch insgesamt fünfmal zu Hause, während Erfurt bis Saisonende nur noch drei Partien im heimischen Steigerwaldstadion bestreitet.

Abwehrchef Jonas Hildebrandt, der gegen Viktoria in letzter Minute den entscheidenden Elfmeter sicher verwandelte, betont aber: "Es werden noch schwere Aufgaben kommen, die wir erfüllen müssen." Am Samstag trifft der FCE auf Tennis Borussia Berlin. Eine Pflichtaufgabe im Titelkampf - doch Erfurt hat zuletzt erlebt, wie kompliziert solche vermeintlich einfachen Spiele sein können.